11 años después: Recordemos el incidente que Erlend Øye tuvo con sus lentes en la CDMX

Este 10 de septiembre se dio a conocer que The Whitest Boy Alive anunció su regreso a la CDMX después de 10 años, pues a través de sus historias de Instagram la banda indicó que se presentará el próximo 21 de noviembre en el Corona Capital 2021, festival que –según las autoridades capitalinas– podría llevarse a cabo este año.

Aunque la noticia no fue taaan sopresiva para muchos (recordemos que la agrupación también forma parte del Tecate Pal’ Norte, el cual planean realizar una semana antes que el Corona Capital), sí fue emocionante para los fans de The Whitest Boy Alive, quienes no ven a la agrupación oriunda de Berlín desde hace una década.

Fue hace 11 años cuando Erlend Øye sufrió el robo de sus lentes

Con el anuncio de Erlend Øye y compañía no pudimos evitar recordar ese penoso incidente que el músico noruego sufrió hace varios años durante un concierto que realizó junto a los Whitest Boy Alive, acá en la CDMX. Y es que dicho show se volvió memorable gracias a un pasado de lanza que le robó a Erlend los lentes que usaba ese día.

Esta historia es bastante conocida entre los amantes de la música (sobre todo para quienes hicieron el coraje del año luego de que dicho concierto fuera suspendido). Y todo comenzó la noche del 14 de marzo de 2010 en el Velvet, extinto antro ubicado en la colonia Del Valle, donde The Whitest Boy Alive ofrecía su segundo concierto en la CDMX.

Fue en el palco VIP del extinto Velvet

El concierto transcurría como cualquier otro al que la banda de Øye estaba acostumbrada. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando el cantante noruego se emocionó de más y decidió treparse a una de las zonas VIP del lugar, esto con la intención de interactuar con el público y sin imaginar que alguien ahí le robaría los lentes.

Una persona de dicha área aprovechó la oportunidad y le arrancó los anteojos a Erlend Øye. El hecho provocó que el también líder de Kings of Convenience regresara al escenario para pedir –con ayuda de los gritos del público en el área general– que el responsable le regresara sus anteojos, pues sin ellos no podía ver bien y eran el único par que tenía.

Los lentes del vocalista de The Whitest Boy Alive se convirtieron en una leyenda con muchas versiones

Nadie dijo una sola palabra y la banda –junto con un Erlend muy molesto– abandonó el escenario. Minutos después y en medio de la incertidumbre, al escenario del Velvet regresaron dos integrantes de la agrupación para informar que lamentablemente el show de The Whitest Boy Alive quedaba cancelado, ya que a Erlend se le dificultaba el ver con claridad. Y lo demás se convirtió en historia.

Muchas versiones de lo ocurrido después de esa noche comenzaron a circular como leyendas urbanas. Algunos decían que luego del concierto el personal del Velvet encontró los lentes de Erlend Øye partidos a la mitad. Otros, por su parte, afirmaron que nadie volvió a ver las gafas del conocido cantautor ni mucho menos al responsable del robo en cuestión.

Y en la oficial se dice que fueron vendidos a través de Mercado Libre

Pero sin duda, la que se convirtió en la versión “oficial” fue esa donde indicaron que los anteojos de Øye se ofertaron y vendieron a través de la entonces no tan conocida plataforma de Mercado Libre, donde –y de acuerdo con una nota publicada por El Universal ese año– un sujeto los vendió por la módica cantidad de 10 mil pesos. Con todo y “certificado” de autenticidad.

Uno de los fans de The Whitest Boy Alive incluso le escribió a la banda –a través del extinto MySpace– para decirles que los lentes de Erlend se estaban vendiendo en internet. Y otros más también se tomaron el tiempo de mandarle mensajes a la banda, pero eso fue para pedir una disculpa por lo ocurrido en el Velvet y con el miedo de que Erlend no regresara a nuestro país.

Pero en realidad nadie lo sabe con certeza

De la noche en la que le robaron los lentes a Erlend Øye se dicen muchas cosas, pero lo único que se sabe con certeza es que The Whitest Boy Alive regresó a México un año después de lo ocurrido. Eso sí, para el cantante noruego el tema de los lentes se convirtió en una especie de leyenda urbana que hasta la fecha lo persigue, pues todos quieren tener una respuesta de lo que ocurrió realmente ese día.