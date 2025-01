Lo que necesitas saber: Linkin Park ha tocado cerca de 30 canciones en lo que va de la gira 'From Zero', pero... ¿Cuál sería su setlist específico en México?

Enero cerrará fuerte con el regreso de Linkin Park a México. Y en ese sentido, seguro que existen algunas dudas entre los fans sobre cuál será el setlist que la banda tiene preparado para los conciertos en nuestro país.

Recordemos que tendrán tres fechas en tierra mexa: 31 de enero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, 3 de febrero en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara y el 5 de febrero en el Estadio Banorte de Monterrey, siendo estos los shows con los que retoman la giran tras el receso de las fechas decembrinas.

Linkin Park durante uno de sus conciertos de la gira ‘From Zero’ en Alemania en 2024. Foto: Getty.

El regreso de la banda, con varios detalles especiales

El regreso de Linkin Park también ha significado la integración de la vocalista Emily Armstrong, conocida por su trabajo en la banda Dead Sara, esto tras el fallecimiento de Chester Bennington en 2017.

Además, la banda lanzó recientemente el disco From Zero, rompiendo con siete años de ausencia desde el último material discográfico. Y si a eso le agregamos que en este 2025 se cumple el 25 aniversario de que salió Hybrid Theory, entonces crece la expectativa sobre cómo se compondrá el repertorio para las fechas mencionadas.

Emily Armstrong con Linkin Park en el 2024. Foto: Getty Images

El setlist de Linkin Park para sus conciertos en México

¿Cuál será el setlist de Linkin Park para las presentaciones en nuestro país? Echándole ojo a los repertorios de sus presentaciones en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Francia (países en los que tocaron entre noviembre y diciembre), la banda ha tocado cerca de 30 canciones en total.

Sin embargo, no toca los 30 tracks en todos los shows, eh… Por ahí, varían entre 2 o 3 por concierto, por lo que tocan en una sola noche entre 27 y 28 canciones. La lista de rolas se divide en cuatro actos en total con un encore. Cada acto tiene canciones de diferentes discos, así que no hay un orden conceptual o algo por el estilo.

Así quedaría el posible setlist de Linkin Park para los shows en México. Con asterisco (*) marcamos las canciones que no son fijas y pueden variar de un show a otro, esto de acuerdo con los sets de los conciertos antes mencionados.

Acto I

1. Somewhere I Belong

2. Crawling

3. Points Of Authority*

4. Lying From You*

5. New Divide

6. Two Faced*

7. The Emptiness Machine

Acto II

8. The Catalyst

9. Burn It Down

10. Waiting For The End

11. Castle Of Glass

––Interludio de Joe Hahn––

12. When They Come For Me/Remember the Name

13. Casualty

14. Over Each Other (esta la han tocado también en el acto IV, así que puede variar su lugar en el set)

15. Given Up*

16. One Step Closer

Acto III

17. Lost

18. Breaking The Habit

19. What I’ve Done

Acto IV

20. Live Out All The Rest

21. My December

22. Friendly Fire*

23. Numb

24. In The End

25. Faint

Encore:

26. Papercut

27. Heavy Is The Crown

28. A Place For My Head*

29. Lost In The Echo* (esta la han tocado también en el acto II, así que puede variar su lugar en el set)

30. Bleed It Out

La evolución de los conciertos de Linkin Park

Como dijimos al inicio, este año se cumple el 25 aniversario de que Linkin Park lanzó el Hybrid Theory. Es decir, son más de dos décadas en las que hemos visto la evolución de Linkin Park como un acto que ha pasado de conciertos más convencionales hasta mega producciones de alto perfil.

Aquí hacemos un repaso de cómo han evolucionado los conciertos de la banda a través del tiempo. Ahora que viste el setlist de Linkin Park… ¿Ya listo para los conciertos en México?

