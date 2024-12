Lo que necesitas saber: "Back on the Chain Gang" es una de las rolas más icónicas de The Pretenders, la cual sirvió como homenaje para dos miembros que perdieron.

Hay canciones que simple y sencillamente, definen por completo tanto la esencia como el sonido e incluso el mensaje de una banda y artista. Y sin duda, ese es el caso de “Back on the Chain Gang”, una de las rolas más famosas de The Pretenders que oculta una historia sumamente fascinante pero también triste.

Lamentablemente, grabar esta canción –que para muchos es su más grande éxito– no fue nada sencillo, pues solamente dos integrantes originales del grupo pudieron terminarla. Es por eso que en ella, le rindieron tributo a esos excompañeros que por sus adicciones, no lograron salir de esa situación y perdieron la vida a temprana edad.

“Back on the Chain Gang” surgió de la relación de Chrissie Hynde y Ray Davies

El 17 de septiembre de 1982, The Pretenders lanzaron “Back on the Chain Gang” en medio de un periodo de transición. La banda se encontraba entre su segundo álbum y la gira de promoción del mismo, así que esta canción sirvió para que comenzaran a trabajar en música nueva. Sin embargo, pasaron cosas que cambiaron su carrera por completo.

Dos meses antes de que estrenaran este tema, el grupo despidió al bajista Pete Farndon, quien llevaba años luchando con su adicción a las drogas. A pesar de esta baja, continuaron trabajando en la rola, que en un principio estaba inspirada en la relación de la cantante y guitarrista de la banda, Chrissie Hynde con Ray Davies de The Kinks.

Chrissie y Ray comenzaron a salir en 1980. La líder de The Pretenders declaró a la prensa británica que Davies era su mayor ídolo musical y una fuerte inspiración para su carrera. “Back on the Chain Gang” nació como una respuesta al momento tenso que estaba pasando la pareja, que se complicó cuando la cantautora descubrió que estaba embarazada de su hija, Natalie Rae Davies Hynde.

“En los primeros días estábamos llenos de entusiasmo y queríamos las mismas cosas… y todo iba bien… parecía demasiado fácil… estaba con alguien de quien estaba enamorada… luego quedé embarazada”, declaró Chrissie Hynde en 2009 en entrevista para In the Studio with Redbeard sobre su relación con Ray Davies.

La tragedia que cambió el sentido de la rola de The Pretenders

Es por eso que las primeras líneas de la letra “Back on the Chain Gang” menciona una foto y esa imagen fue una que Chrissie encontró de Davies en su cartera. La líder de The Pretenders y el de The Kinks se separaron en 1981, pero esto no fue nada comparado con la tragedia que enfrentó la banda tan solo unos meses después, que de plano los obligó a tomar otro camino inesperado.

Mientras estaban trabajando en esta rola y dos días después de despedir a Farndon, el guitarrista y miembro fundador del grupo, James Honeyman-Scott, murió el 16 de junio de 1982 a los 25 años a causa de una sobredosis accidental. Esto afectó profundamente a sus compañeros, quienes decidieron cambiar la letra de la canción que andaban componiendo para rendirle tributo a quien fue pieza clave de su sonido.

Es por eso que los miembros restantes de The Pretenders, Chrissie Hynde y el baterista Martin Chambers, siguieron trabajando en “Back on the Chain Gang”, la cual adquirió un significado más profundo para la vocalista, con la muerte de su amigo James y la urgente presión de encontrar nuevos miembros para la banda para completar el próximo álbum.

Por si no fuera suficiente cambiar la letra para recordar los viejos tiempos, cuando ni siquiera pensaban en convertirse en artistas exitosos, Chrissie contrató a varios músicos de sesión que sabía que James admiraba para completar la canción. Fue así como en medio de la pérdida, el grupo grabó esta rola.

“Dediqué (la canción) a (James Honeyman-Scott) en algunos sentidos… Jimmy era un gran admirador de Billy Bremner… cuando tuvimos que grabar ‘Back on the Chain Gang’, bueno, sabía que Billy y Robbie (McIntosh) eran a quienes Jimmy hubiera querido incluir, así que no tuve que pensar en eso”.

Un tributo emotivo y las palabras de George Harrison sobre esta rola

Como ya lo mencionábamos antes, en septiembre de 1982, The Pretenders lanzaron “Back on the Chain Gang” y la rompió en las listas de popularidad. Sin embargo, una vez más, la banda tuvo que poner a prueba su resiliencia para superar otro fallecimiento importante. Después de despedirlo por su abuso con las drogas antes de grabar esta rola, el 14 de abril de 1983, Peter Farndon murió a los 30 años.

“Estaba traumatizada por la pérdida de mis dos mejores amigos… Tuve que seguir adelante con el reemplazo de dos miembros de la banda, para reemplazar a mis mejores amigos…”, mencionó Chrissie Hynde a Record Collector sobre tener que continuar tras perder a James y Peter. Tanto le afectó a la vocalista que en ocasiones, cuando canta la emotiva letra de la canción en vivo, se le salen las lágrimas.

Aunque “Back on the Chain Gang” apareció en un momento muy difícil para The Pretender, en medio de tragedias personales, el mundo supo apreciar esta canción. Para que se den una idea, en una entrevista con Guitar World en 1982, el mismísimo George Harrison elogió la rola por usar un acorde que él “inventó” para “I Want To Tell You” de The Beatles.

“”Es un E7 con un F encima, y ​​estoy muy orgulloso de eso porque yo inventé ese acorde… Solo ha habido otra canción, que yo sepa, en la que alguien copió ese acorde: Chrissie Hynde y The Pretenders en ‘Back on the Chain Gang'”, dijo el músico británico, alabando el uso que le dieron a esa combinación de notas que armó.

“Back on the Chain Gang” apareció en el cine e incluso la coverearon Morrissey y Selena

Por si esto no fuera suficiente, a pesar de que no estaba dentro de un disco formal, decidieron incluir “Back on the Chain Gang” en la banda sonora de The King of Comedy, la icónica película dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1983 que contó con el protagónico de Robert De Niro. Además de The Pretenders, otros artistas que sonaron en dicha película fueron B.B. King, los Talking Heads, Ray Charles, Van Morrison y Ric Ocasek.

Finalmente, el 13 de enero de 1984, la banda lanzó Learning to Crawl, su tercer material discográfico donde aparece oficialmente esta canción (que para muchos, es quizá una de las mejores que han hecho a lo largo de su carrera), la cual mantiene un tono engañosamente optimista, considerando el trasfondo y la historia detrás de la grabación.

Además de George Harrison, otros artistas le han tirado flores a “Back on the Chain Gang” e incluso la han covereado. Desde Morrissey –que hasta la grabó para su disco Low in High School– hasta la mismísima Selena, quien hizo una versión en español llamada “Fotos y recuerdos” –que se puede escuchar en el álbum Amor prohibido–. Así que como verán, la canción trascendió géneros y fronteras.

Definitivamente, esta canción es muy especial para The Pretenders, pues más allá del reconocimiento que les dio a nivel mundial y que muchos los recuerdan por esta melodía, en ella decidieron homenajear a quienes fueron fundamentales para que existiera esta banda y que murieron trágicamente a causa de las drogas.

Tanto así que, aunque ya pasaron muchos años de la muerte de James y Peter, y tanto Chrissie Hynde como Martin Chambers siguen tocando bajo el mismo nombre, la vocalista y compositora principal del grupo considera que tras la partida de ambos, se convirtieron en una banda tributo. Así de fuerte fue lo que pasó mientras grababan “Back on the Chain Gang”.

