Puro juegazo: Aquí la lista con los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos

Hablar de los mejores videojuegos de todos lo tiempos es una tarea difícil y el debate, en cierto modo, resulta interminable por diversos factores. El tiempo pasa y cada año, a la lista se deben sumar un montón de títulos de nueva generación que llegan para reclamar un lugar en la industria.

Pues bien, el momento llegó y los gamers dirán si están de acuerdo o no. Recientemente, el reconocido medio especializado IGN actualizó su lista de los 100 mejores videojuegos de la historia, con varias entregas nuevas y otros clásicos que seguro remontarán a más de uno al pasado. ¿Están listos?

IGN actualiza su lista con los mejores videojuegos de la historia

Los tiempos cambian y cuando se trata de la industria de los videojuegos, la cosa se pone más seria si tomamos en cuenta la gran cantidad de títulos que cada año llegan a las consolas. Y aunque la pandemia supuso un reto importante para el desarrollo de nuevos juegos, lo cierto es que del 2020 para acá hemos visto varias entregas geniales ganar reconocimientos y seguidores al por mayor para posicionarse en el gusto de los gamers.

Por ello, IGN le dio una actualizada a su listado con los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos ya que fue en 2019 la última vez que refrescaron el ranking. En su nueva lista, prevalecen algunos clásicos de la talla de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario World. También, volvemos a ver a otros títulos quizá no tan antiguos pero que se han convertido en clásicos de la nueva era como algunas entregas de The Witcher, Halo, God of War o Red Dead Redemption.

Pero sin duda, lo llamativo del nuevo conteo son las entradas de Animal Crossing: New Horizon (todo un hito del 2020) o The last Of Us Part II, entre otros títulos de lanzamiento más reciente. Eso sí, algunos como Pokémon Go que estuvieron en versiones pasadas de la lista salieron del conteo actualizado y por ahí, sorpresivamente Death Stranding tampoco aparecen.

El Top 10 de los mejores videos juegos de todos los tiempos

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

No podemos negar que la saga de The Legend of Zelda es una de las más icónicas de todos los tiempos y sin duda, merecería su propio conteo para clasificar sus mejores entregas. Algunos estarán de acuerdo o quizá no, pero si algo no podemos negar es que Breath of the Wild sigue siendo uno de los grandes favoritos de toda la vida; de esos que nos siguen divirtiendo con el paso de los años.

2. Super Mario World

Algo similar pasa con la franquicia de Super Mario Bros. Hay tantos títulos del icónico personaje de Nintendo que podríamos armar un ranking con lo mejor de lo mejor, pero lo tendremos en mente para otra ocasión. Por ahora, IGN le ha dado el segundo lugar en su lista al Super Mario World, juego con el que el gigante japonés entraba de lleno a los 90 para consolidarse como una de las compañías más grandes de todos los tiempos. Juegazo.

3. Portal 2

Cuando se trata de videojuegos estilo shooter, tenemos varias opciones para hablar de los mejores títulos. Incluso hay algunos juegos de disparos que resultan más familiares para la gente incluso si no son gamers, como Halo, Metal Slug, el famoso Contra o si ya nos ponemos más survival horror, Resident Evil. Pero sin duda, si hay una franquicia que revolucionó el concepto y lo llevó a otra escala, esa es Portal de la desarrolladora Valve.

Para su lista, IGN decidió darle el tercer puesta a la segunda parte de la saga, la cual se lanzó originalmente en 2011 y aunque muchos podrían considerarlo un juego de culto, lo cierto es que el viaje entre portales y toda la aventura que conlleva lo convirtió en su momento en una agradable sorpresa.

4. The Legend of Zelda; A Link to the Past

La segunda entrada de la franquicia de The Legend of Zelda en esta lista es con A Link to the Past, el juego de 1991 que, de acuerdo con IGN, “midió un ritmo perfecto de mazmorras, exploración y un apasionante narrativa que era casi desconocida en ese momento“. Reiteramos: habrá muchos que no estén de acuerdo en que esta entrega de la saga Zelda esté por encima de otras, pero ya es cuestión de gustos. ¿Ustedes qué opinan?

5. Super Metroid

Hasta el momento, Nintendo acapara la lista y lo hace con tres de sus franquicias más emblemáticas de siempre. Ahora, se agregan al conteo Super Metroid, el tercer juego que se lanzo de la saga por allá en los 90 y que en su momento, significó la evolución total de la historia intergaláctica de Samus. Es válido decir que este juego marcó la pauta para las entregas venideras respecto a la jugabilidad, lo épico de las batallas y la aventura como tal.

6. Mass Effect 2

Este es uno de esos videojuegos a los que podemos considerar un clásico no tan antaño en realidad. La segunda entrega de Mass Effect llegó a las consolas entre 2010 y 2011 para volverse uno de los favoritos de los amantes de la ciencia ficción en la galaxia. Con más de 10 años en el mercado, la historia del Comandante Shepard sigue siendo tan vibrante como emocionante.

7. Super Mario 64

Bueno, como mencionamos, Nintendo lidera el top 10 del listado de la IGN y ya se nos hacía raro no ver más de Mario en los primeros lugares. Aquí, si somos honestos, no podemos objetar que Super Mario 64 fue una de las mejores entregas de la compañía en el último tramo de los 90. Este juego junto a Mario Party, ya nos pintaban cosas geniales rumbo al nuevo milenio.

8. Red Dead Redemption 2

Hay dos sagas de videojuegos por las que RockStar Games se ha convertido en referente de la industria como desarrollador: Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Quizá en diversas partes del mundo se conozca más al primero por la gran cantidad de entregas que tiene, pero RDR2 rompió el molde de los juegos de mundo abierto y puso de moda nuevamente la temática western, esto tras su también exitosa primera entrega.

De hecho, acá en Sopitas.com agregamos la saga de Red Dead Redemption en nuestro listado de videojuegos que merecen una adaptación para el cine o la TV. POR ACÁ les dejamos esa lista.

9. Half-Life 2

Los gamers dosmileros recordarán mucho el impacto que Halo tuvo en la industria cuando se lanzó su primer juego en 2001. Pero poco se habla de lo reñida que era la competencia entre el juego insignia de Xbox y la saga Half-Life, que compitieron hombro a hombro por la atención del público. Eran historias que nos ponían ante un escenario distópico-futurista donde las fuerzas alienígenas amenazaban a la humanidad.

Resulta complicado elegir uno juego de la saga, pero IGN le dio el puesto 0 a la segunda parte. ¿Están de acuerdo con la decisión?

10. Disco Elysium

Este juego cierra el top 10 y de hecho, es el más nuevo dentro de los primeros lugares del ranking de IGN…. y no es para menos. Por ahí de 2019, The Game Awards lo reconoció como uno de los mejores juegos del momento gracias a su narrativa y jugabilidad, que nos pone en medio de una ciudad violenta y corrupta donde seremos un detective con amnesia que debe averiguar lo que hay detrás de un asesinato. Si lo han jugado, saben la joya increíble que es este juego.

Acá las demás posiciones del listado de los mejores videojuegos de IGN

Les dejamos a continuación los puestos restantes de los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos según IGN. POR ACÁ pueden ver el listado más a detalle:

11. Super Mario Bros 3

12. Grand Theft Auto V

13. Hades

14. Castlevania: Symphony of the Dark

15. Halo 2

16. The Witcher: Wild hunt

17. The Last Of Us

18. BioShock

19. Bloodborne

20. Undertale

21. Super Mario bros.

22. Street Fighter II

23. Portal

24. Chrono Trigger

25. God of War

26. Half-Life: Alyx

27. Metal Gear Solid: Snake Eater

28. Tetris

29. Doom

30. Final Fantasy XIV

31. Half-Life

32. Halo: Combat Envolved

33. Minecraft

34. The Legend of Zelda: Ocarina Of Time

35. Sid Meier’s Civilization IV

36. Metal Gear Solid

37.Red Dead Redemption

38. The Last of Us Part 2

39. Shadow of the Colossus

40.Resident Evil 4

41. The Elder Scrolls V: Skyrim

42. Metroid Prime

43.Pokémon Yellow

44. Final Fantasy VI

45. Fallout: New Vegas

46. Star Wars: Knights of the Old Republic

47. World of Warcraft

48. StarCraft

49. Diablo II

50. EarthBound

51. Left 4 Dead 2

52. Counter-Strike 1.6

53. Ms. Pac-Man

54. Hollow Knight

55. Apex Legends

56. Overwatch

57. Uncharted 2: Among Thieves

58. Journey

59. The Witness

60. Dishonored 2

61. Batman: Arkham City

62. Rise of the Tomb Raider

63. Call of Duty 4: Modern Warfare

64. Control

65. XCOM 2

66. Grand Theft Auto: San Andreas

67. Silent Hill 2

68. Super Mario World 2: Yoshi’s Island

69. Splinter Cell: Chaos Theory

70. The Sims 3

71. Donkey Kong

72. Mario Kart 8 Deluxe

73. Dota 2

74. Return of the Obra Dinn

75. Spelunky 2

76. Super Smash Bros. Ultimate

77. GoldenEye 007

78. Fable 2

79. Fortnite

80. Dark Souls

81. Persona 5 Royal

82. Mortal Kombat 11

83. System Shock 2

84. Resident Evil 2 (Remake)

85. Monster Hunter: World

86. Tony Hawk’s Pro Skater 2

87. Titanfall 2

88. Inside

89. SimCity 2000

90. Thief II: The Metal Age

91. Animal Crossing: New Horizons

92. Mega Man 3

93. League of Legends

94. Fallout 2

95. Burnout 3: Takedown

96. Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge

97. Assassin’s Creed IV: Black Flag

98. Final Fantasy VII

99. Divinity: Original Sin 2

100. Borderlands 2