Lo que necesitas saber:

Los chips M5 Pro y M5 Max que están listos para trabajar con todo lo que tenga que ver con la IA.

Seguimos con los anuncios de los nuevos productos de Apple y esta vez toca echarle un buen ojo a los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max que están listos para trabajar con todo lo que tenga que ver con la IA.

Sí, y no se trata de funciones simples sino de procesadores capaces de trabajar y generar contenido con herramientas de inteligencia artificial, potenciando los flujos y resultados del trabajo.

hips M5 Pro y M5 Max
Foto: Apple

Apple presenta los nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max listos para la IA

Los chips están diseñados para usuarios profesionales —como animadores 3D, desarrolladores de apps o investigadores de la IA— que podrán trabajar con un alto rendimiento y mayor ancho de banda de memoria para mejorar los flujos de trabajo.

Se trata de los chips más avanzados del mundo para una laptop pro y, que en el caso de MacBook Pro, la potencian.

Distintas reseñas ya los señalan como los dos corazones “bestiales” de la MacBook Pro y eso es porque su diseño combina dos chips en un único sistema en chip (SoC) que incluye un CPU de 19 núcleos.

Apple presenta los nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max listos para la IA
Foto: Apple.

Para los mortales: se trata de un sistema que funciona como el motor o corazón de la MacBook Pro que le permite ser más rápida, mejorar y optimizar el flujo de trabajo —por ejemplo, en el render— y… trabajar con herramientas de inteligencia artificial.

Ya se imaginarán los resultados de los contenidos que se pueden hacer con los chips M5 Pro y M5 Max.

¿Cuándo estarán disponibles?

Apple dice que con estos chips la MacBook Pro se convierte en la laptop más avanzada para los pro.

Apple presenta los nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max listos para la IA
Foto: Apple.

Su preventa comienza el miércoles 4 de marzo y estará disponible el miércoles 11.

Por acá les dejamos otra nota sobre todo lo relacionado con el iPhone 17e —precios y modelos— y el nuevo iPad Air, en lo que ha sido una serie de anuncios de los nuevos productos de Apple en 2026.


