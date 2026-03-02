¡Preparen la cartera! Precios y modelos del iPhone 17e y del nuevo iPad Air

Lo que necesitas: El iPhone 17e estará disponible en negro, blanco y rosa con capacidades de almacenamiento de 256 GB y 512 GB.

Apple lanzó parte de sus nuevos productos en este 2026 y entre ellos están el iPhone 17e y el nuevo iPad Air con procesador M4 y seguro muchos ya se preguntan por los precios, los modelos o cuándo estarán disponibles.

Así que por acá les dejamos esta información tomando en cuenta cómo está el peso mexicano al día (2 de marzo) y las distintas indicaciones que Apple ha compartido sobre la disponibilidad del iPhone 17e e iPad Air con procesador M4.

Foto: Fox

Precios y modelos del iPhone 17e y del nuevo iPad Air

iPhone 17e

El iPhone 17e estará disponible en negro, blanco y rosa con capacidades de almacenamiento de 256 GB y 512 GB.

¿Los precios? Van desde los 599 dólares o 24,95 dólares al mes durante 24 meses o dos añotes.

Eso quiere decir que el precio estará en alrededor de 10 mil 380 pesos mexicanos. O 432 pesos mensuales, si lo van pagando durante

Foto: Apple.

Los clientes de más de 70 países, entre ellos México, podrán reservar el iPhone 17e a partir del miércoles 4 de marzo. Aunque, estará disponible el 11.

iPad Air

El precio del iPad Air varía de acuerdo a los modelos: el modelo de 11 pulgadas lo podrán comprar a partir de 599 dólares, o sea, unos 10 mil 380 pesos. Y para el de 12 pulgadas son 799 dólares o alrededor de 13 mil 846 pesos.

También hay precios especiales para el sector educativo y en este caso, tenemos el iPad Air de 11 pulgadas en un precio inicial de 549 dólares o 9 mil 514 pesos. Y el de 13 pulgadas en 749 dólares o 12 mil 989 pesos.

Foto: @theapplehub

Al igual que el iPhone 17e, el iPad Air se puede reservar a partir del miércoles 4 y estará disponible el 11 de marzo.