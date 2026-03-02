Lo que necesitas saber: El iPhone 17e y el nuevo iPad Air con procesador M4 son parte de los nuevos productos de Apple en este 2026.

Porque no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y eso lo sabe bien Apple que este 2 de marzo presentó una parte del lanzamiento de sus nuevos productos, entre ellos el iPhone 17e y el nuevo iPad Air con procesador M4.

Foto: @theapplehub

Los nuevos anuncios de Apple 2026

iPhone 17e

Un iPhone más económico y de última generación: el iPhone 17e. En este 2026 lo encontraremos en tres colores (negro, blanco y rosa), con acabado mate premium que estará disponible para pedidos anticipados a partir del 4 de marzo y ya bien, bien el 11 de marzo. Acá le pueden echar un buen ojo:

Ok, ¿y con qué más viene el iPhone 17e? Una batería que dura toooooodo el día, así como la carga rápida por cable mediante USB-C. Con esto, el iPhone 17e puede cargarse hasta el 50% en tan sólo media hora.

La carga inalámbrica también compatible con MagSafe y Qi2 para una carga inalámbrica rápida de hasta 15 W.

La cámara es otra promesa, pues es capaz de tomar fotos espectaculares con gran detalle, incluso con poca luz gracias al modo “Noche”.

Se trata de la cámara Fusión de 48 MP con un teleobjetivo 2x. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente puede usar dos tipos de cámara para acercarse al objetivo y encuadrar de manera fácil.

Foto: Apple.

Y el modo “Retrato” también trae mejoras, al ofrecer una profundidad más natural y un bokeh que difumina el fondo sin mayor bronca.

Precios

¿Y en cuánto va a salir el nuevo iPhone 17e? Las capacidades de almacenamiento son de 256 GB y 512 GB y su costo está a partir de los 599 dólares —algo así como unos 10 mil 380 pesos mexicanos.

O existe la opción de 24,95 dólares por mes durante 24 meses, lo que serían unos 432 pesos mensuales durante dos años.

Los clientes de más de 70 países, entre ellos México, podrán reservar el iPhone 17e a partir del miércoles 4 de marzo. Aunque, estará disponible el miércoles 11.

iPad Air con procesador M4

Con más memoria y procesador M4, este es el nuevo iPad Air de Apple:

Ahora, con el chip M4, iPad Air es hasta 30% más rápido que el iPad Air con M3,1 y hasta el doble que el iPad Air con M1.2.

O sea, todo será más veloz, además de que le encontraremos en dos tamaños y cuatro acabados distintos:

El iPad Air de 11 pulgadas para llevarlo a todos lados.

Y el iPad Air de 13 pulgadas con una pantalla más grande para quienes prefieren tener más espacio para distintas tareas.

Foto: @theapplehub

Una batería que dura todo el día y compatibilidad con accesorios como el Apple Pencil Pro y Magic Keyboard.

Precios

El precio del nuevo iPad Air varía de acuerdo a los modelos: el modelo de 11 pulgadas lo podrán comprar a partir de 599 dólares, o sea, unos 10 mil 380 pesos. Y para el de 12 pulgadas son 799 dólares o unos 13 mil 846 pesos.

Ojo, también hay precios especiales para el sector educativo y en este caso, tenemos el iPad Air de 11 pulgadas en un precio inicial de 549 dólares o alrededor de 9 mil 514 pesos. Y el de 13 pulgadas en 749 dólares o aproximadamente 12 mil 989 pesos.

Al igual que el iPhone 17e, el iPad Air se puede reservar a partir del miércoles 4 y estará disponible el 11 de marzo.