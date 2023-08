¡Atentos! Google eliminará cuentas inactivas a finales de este 2023

Lo que necesitas saber: En diciembre de este 2023, Google eliminará permanentemente las cuentas que ya no se usan.

Parece que 2023 será el año donde varias plataformas decidieron deshacerse del pasado. No solo porque X (antes Twitter) eliminó las fotos que se subieron antes de 2014, sino también porque Google anunció que a finales de este año eliminará las cuentas inactivas.

Si aún se saben la contraseña de su correo que contenía las palabras “blink-182”, “princess” y sus derivados (o sea, sus correos que crearon en la secundaria/prepa), entonces mejor ábranlo y saquen sus recuerdos, porque sino podrían perderlos próximamente.

Google le dirá adiós a las cuentas que ya no se usan

Y es que Google ya le dijo a sus más de 4 mil 300 millones de cuentas que su política de inactividad cambió, por lo que a partir del 1 de diciembre de este año borrará todas aquellas cuentas que tengan 2 o más años sin tener algún tipo de actividad.

Pero no se vayan a confundir. Si tienen una cuenta de Google y la usan cada seis meses no hay bronca. Google informó que las cuentas que eliminará serán esas donde la gente no ha iniciado sesión en al menos 2 años en algún dispositivo o por medio de aplicaciones ajenas a ellos.

Aunque tendrá algunas excepciones

Claro que como todo, esta medida tendrá algunas excepciones. La eliminación de cuentas inactivas no aplicará para las que sean ligadas a empresas o instituciones educativas, así como las que pertenezcan a canales pertenecientes a YouTube.

Y hablando de, si no has abierto tu cuenta de Google, pero comentas videos de YouTube a través de ella, la empresa considerará tu cuenta como activa. Asimismo si lo usaste para canjear tarjetas de regalo o para subir una aplicación en tiendas como Play Store.

Hay diferentes maneras de mantener tu cuenta activa en Google

Aunque Google se está portando muy buena onda y tiene consideración con varias personas y sus respectivos correos electrónicos, la empresa recuerda a los usuarios el iniciar sesión con sus correos al menos una vez al año y realizar algunas acciones con ella.

Revisar su bandeja de entrada, usar Google Drive, ver videos en YouTube, compartir imágenes, descargar apps, realizar una búsqueda o usar su correo para cuentas en otras aplicaciones ayuda a que su cuenta no se califique como en desuso.

Recuerden que las cuentas que se eliminen ya no se podrán recuperar y tampoco podrás crear otra cuenta de Google (u ID) con el mismo correo. Así que mejor pónganse a iniciar sesión, que la compañía ahora sí va en serio con esta limpieza de cuentas. ¿Qué les parece?

