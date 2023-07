Tuvieron que pasar más de 10 años para que llegara una nueva entrega de Diablo, la franquicia con más demonios, luchas y estrategias en el mundo e historia de los RPG’s. ¿Se imaginan todo el hype que había entre los más hardcore gamers? Y es que desde que comenzaron a salir los primeros tráilers de lo que veríamos en Diablo IV la emoción llegó a tope.

Diablo IV, la nueva entrega de Blizzard; ¿de qué trata?

Bueno, esta nueva entrega está ambientada 50 años después de los eventos de Diablo III: Reaper of Souls. Contexto breve: el cielo y el infierno están en guerra encabezada por la antagonista Lilith, hija del Odio. Y por el lado de los Altos Cielos, –o sea, las fuerzas de la luz–, tenemos al antiguo arcángel, Inarius.

Pues resulta y resalta que Lilith e Inarius fueron amantes, y juntos, crearon el Santuario para sus hijos, los Nephalem, una nueva raza muy poderosa creada como resultado de la unión entre ángeles y demonios.

Foto: Blizzard

Las tierras se han plagado de horribles criaturas, y sólo las almas más valientes podrán enfrentarse a la amenaza del caos. En un acto desesperado por proteger a los Nephalem de los ángeles y demonios, Lilith encabezó una guerra para conquistar –o destruir– el cielo y el infierno, lo que provocó que Inarius la desterrara.

Foto: Blizzard

Así que en Diablo IV, los jugadores podrán personalizar su experiencia de juego con los árboles de habilidades combinando hechizos y habilidades a medida que luchan para devolver Santuario a sus habitantes, y acabar con Lilith.

¿Qué hay de nuevo con Diablo IV?

Diablo IV nos sorprendió por primera vez con un mundo completamente abierto y con un mapa bastante extenso. Ya habíamos visto que desde Diablo III, esta saga se había caracterizado por traernos unas cinemáticas IMPRESIONANTES que hacen que nos adentremos aún más en la historia. Y esta entrega no fue la excepción…

Fiel a las raíces de la franquicia, este famoso RPG está lleno de combates y mucha estrategia, pero también tiene muy buenas misiones principales, secundarias y hasta eventos que suceden en tiempo real para tu mejora del juego. Tardamos en terminar la historia unas 30 horas aproximadamente y podemos decir que es un de los mejores finales que hemos visto en el mundo de Diablo.

Foto: Blizzard

Tenemos nuevos personajes –pero menos que en Diablo III–, ahora, Diablo IV nos tiene solo cinco clases: Bárbaro, Druida, Hechicera, Pícara, y Nigromante.

Bárbaro es uno de nuestros consentidos con el cual la batalla es cuerpo a cuerpo con una fuerza enorme. El nuevo personaje, Druida, se transforma en un oso o en un lobo para luchar contra los enemigos y es muy fuerte.

Nigromante, invoca a los muertos y esta clase es capaz de resucitar cadáveres para que luchen por ellos. Si eres principiante te recomendamos este personaje ya que puedes crear un ejercito de esqueletos desde el inicio del juego, los cuales te ayudarán muchísimo en la batalla.

Los personajes que puedes elegir en Diablo IV // Foto: Blizzard

El Pícaro es un gran asesino sigiloso que se mueve por todas partes, es un cazador de demonios ya que su batalla es cuerpo a cuerpo, pero a distancia larga puede crear muy buenos combos empleando flechas y ataques.

Y por último, el Hechicero, que puede utilizar los elementos a su favor como el rayo, veneno, hielo, magia y fuego. Su combate es más a distancia y es impresionante ver cómo utiliza sus poderes para las peleas.

También, por primera vez contamos con monturas, o sea, un caballo que nos ayudará a desplazarnos mas fácil por el mundo de Diablo IV. Y súper vale la pena mencionar la multiplataforma, que es algo increíble ya que puedes jugar con tu clan o amigos desde una PC o consola. Eso es fantástico ya que no se tenía en el juego anterior.

Foto: Blizzard

Prepara la cartera si quieres desbloquear todo

El único “pero” del asunto es que desde Diablo Inmortal vimos la tienda donde puedes comprar accesorios, monturas y armas únicas para darle una gran estética a tu personaje, también podías adquirir el pase de batalla, peeero, solo con dinero real podrás hacerlo.

En esta ocasión, Diablo IV tiene una tienda donde puedes comprar platino con dinero real para comprar ediciones especiales de armaduras y armas los cuales no te brindan más poder ni nada, simplemente pura estética.

Foto: Blizzard

También si eres nuevo en el mundo de Blizzard tendrás que hacer una cuenta forzosamente para poder jugar Diablo IV, y desde una consola –en este caso un PS5– fue algo tardado.

Tips si vas entrándole a Diablo IV

Paso por paso: Selecciona a tu personaje. Selecciona tu nivel (te recomendamos Aventurero). Acá, como en cualquier RPG, conforme vas avanzando te van dando puntos de habilidad, mismos que podrás utilizar dependiendo de tu personaje en tu árbol de habilidades. Poco a poco irás aumentando tus puntos en el juego, ya sea completando la historia, mazmorras o eliminando enemigos en el mundo abierto. En total podrás llevar un máximo de 6 habilidades al mismo tiempo, aunque en un inicio no tendrás tantas desbloqueadas.

Foto: Blizzard

No se te olvide equiparte con las armaduras que te van soltando los enemigos o los cofres que vas encontrando en el mundo. Es súper importante. Tip: no gastes tu oro en comprar armas o armadura. No te desesperes, hasta el acto 4 podrás desbloquear a tu caballo y demás portales.

Si se te complica alguna zona puedes agregar a un amigo o jugador que este en línea (incluso si no lo tienes agregado puedes invitarlo a tu grupo). Se puede tener hasta 4 jugadores por grupo para ayudarte a eliminar a los enemigos.

Veredicto de Diablo IV

Blizzard se rifó de manera estratosférica con Diablo IV, comenzando con la cinemática y la historia. Ver a Lilith después de tantos años de expectativa fue increíble. La cinemática es tan buena que no dudamos que en los siguientes años podamos ver que la saga de Diablo llegue a la pantalla grande (o chica), pero de que hay mucho potencial, lo hay. El juego te atrapa a tal dimensión que te “obliga” a continuar con la campaña sin despegarte ni un segundo del juego, y la verdad es que vale la pena cada minuto invertido.

Nos encantó ver jefes nuevos, nuevos monstruos, nuevos personales, etc. La jugabilidad es muy amigable, y que puedas jugar solo, en grupo, o con más gente online en la misma pantalla hace que este juego sea una nueva experiencia que vale la pena aplaudir. Es un juego muy completo en todos los sentidos.

Foto: Blizzard

Diablo IV es el más reciente RPG de acción de Blizzard Entertainment, y está disponible para PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4, pero como acabamos de decir, lo más fregón de todo es que también tiene un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores, junto con un modo cooperativo offline para dos jugadores.

Por: Andrea Gabaldón