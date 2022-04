Parece que después de estar muele y muele en las últimas semanas, Elon Musk estaría muy cerca de lograr su misión: comprar Twitter al 100% y ser su dueño. No le bastó con convertirse en el mayor accionista de la red social, no; aprovechó la oportunidad y que tenía algunos milloncitos de dólares en su cuenta bancaria para ver si con ellos podía hacerse de una de las plataformas más importantes del mundo. Y todo indica que su oferta –así como las de Don Vito Corleone– es algo que no pueden rechazar.

Como recordarán, hace algunos días nos enteramos que el dueño de Tesla y SpaceX estaría dispuesto a soltar la nada despreciable cantidad de 43 mil millones de dólares para comprarla (ya que estaría comprando a 54.20 dolarucos por acción). En aquel momento, Musk declaró que para él era importante hacerse de la red del pajarito azul porque cree en “su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo“. Al principio muchos lo tiraron de a loco, pero después de varias negociaciones, parece que la cosa va en serio.

Foto: Getty Images

Esperen un momento, ¿es neta que Elon Musk podría ser el nuevo dueño de Twitter?

De acuerdo con The New York Times, Elon Musk estaría a nada de convertirse en el dueño de Twitter. Según la misma fuente, ambas partes estuvieron en pláticas durante todo el fin de semana y prácticamente sería un hecho la compra de la red social. Hasta el momento, todo esto se sigue manejando como un rumor, pero el periódico neoyorquino señala que es cuestión de tiempo para que anuncien el acuerdo, el cual podríamos ver probablemente este lunes 25 de abril.

Diversas personas que estuvieron en las pláticas con Musk y su equipo, declararon que el empresario sudafricano al final ofreció 45 mil 500 millones de dólares para cerrar el trato y al parecer, eso y lo que dijo que pagaría por cada acción fueron suficientes como para que la junta de la red del pajarito azul tomara en serio su propuesta. Sí, lo que empezó como un “mmm, ¿y si digo que quiero comprarla?” parece que terminará con Elon obteniendo una de las plataformas más grandes en el internet de las cosas.

Foto: Getty Images

A pesar que dejaron claro que la relación que existe entre Twitter y Elon Musk es bastante buena, hubo algunos momentos de tensión dentro de la negociación pero como comentábamos antes, es cuestión de tiempo para que revelen en qué acabará esta historia. Por último pero no menos importante, el New York Times señaló que el acuerdo aún no es definitivo y todavía puede deshacerse, así que seguramente el mero mero de Tesla debe estar haciendo chonguitos en este momento para que no se caiga su oferta.