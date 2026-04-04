Lo que debes de saber: Cuatro astronautas se han convertido en ser los primeros tripulantes en tener autorización de llevar su celular personal.

Si pensabas que lo más sorprendente de la Misión Artemis II era que los humanos regresarían a viajar rumbo a la Luna después de 50 años, agárrate, porque ahora también llevan smarthphones.

Sí, leíste bien, la Misión Artemis II, que despegó el 1 de abril del 2026 con cuatro astronautas rumbo a un sobrevuelo lunar, pasó a la historia, pues se convirtió en la primera en permitir el uso de celulares en pleno espacio profundo.

Y no es cualquier detalle “curioso”: es un cambio en cómo la NASA documenta y comparte sus misiones.

Foto: @NASA

Artemis II marca un antes y después al llevar smartphones al espacio y acercar la vida de los astronautas a la Tierra

La agencia espacial consintió a estos 4 astronautas, ya que han integrado teléfonos inteligentes en sus trajes mediante bolsillos especialmente diseñados. Los celulares de última generación permitirán a los tripulantes tener acceso a herramientas digitales avanzadas, aunque aún no han detallado públicamente las funciones que tendrán en el espacio.

Los tripulantes de Artemis II, que está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hanse se han convertido en la primera tripulación en tener autorización para llevar su celular personal, utilizando el último modelo de iPhone 17 Pro Max.

Pero ojo aquí, esto no es más que un avance de la tecnología, sino también el cambio en la vida cotidiana de los astronautas que conectan cada vez más con la experiencia en la tierra.