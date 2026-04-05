Lo que necesitas saber: Rumbo a la órbita de la Luna, la misión Artemis II ha compartido increíbles imágenes de la Tierra y la Luna.

Y en cosas más que chidas, la tripulación de la misión Artemis II —que se dirige a la órbita de la Luna— ha compartido imágenes increíbles de la Tierra y de la Luna desde el espacio exterior.

Dignas para mostrarlas a los terraplanistas pero también para apreciarlas y reflexionar un poco sobre lo maravilloso que es nuestro planeta… además de admirar nuestro satélite natural nunca antes vista.

Artemis de Sailor Moon al fondo durante el lanzamiento de Artemis II. Foto: @NASAArtemis

De Artemis II para el mundo: las fotos de la Tierra desde el espacio

Una de las fotos más compartidas ha sido la captada por el astronauta y comandante de la misión Reid Wiseman, quien tomó una fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave Orión el 2 de abril —una vez que terminaron la maniobra de inyección translunar o, en otras palabras, una maniobra que libera a las naves de la órbita de la Tierra e impulsándola hacia la Luna.

Foto: @nasahqphoto

Las imágenes también provienen de las cámaras instaladas en los paneles solares de la nave espacial Orión en las primeras horas de viaje de Artemis II en el espacio.

Galería de fotos de la Tierra captadas desde el espacio

Foto: nasa.gov. Foto: nasa.gov. “Imagen de alta resolución de la Tierra, a través de la ventana de la cápsula Orión”. Foto: @NASA. Foto: @NASA

La Luna… vista desde Artemis II

Y conforme avanza la misión de Artemis II directo a la Luna, nuestro satélite natural empieza a verse más y más claro. Tanto que la NASA compartió una fotografía que muestra la cara oculta de la Luna vista desde otra perspectiva.