El mundo gamer está de luto. El desarrollador de videojuegos Tomonobu Itagaki, famoso por crear Ninja Gaiden y Dead or Alive, murió a los 58 años… y tras su fallecimiento, se publicó un emotivo mensaje de despedida.

Tomonobu Itagaki, desarrollador de videojuegos // Foto: Facebook

El emotivo mensaje que Tomonobu Itagaki compartió antes de morir

Este jueves, se confirmó la muerte de Tomonobu Itagaki, una de las figuras más influyentes en el mundo de los videojuegos. El desarrollador murió a los 58 tras perder la lucha contra una grave enfermedad.

Además de su fallecimiento, lo que ha conmovido y causado ruido entre los gamers fue la forma en la que Itagaki decidió despedirse de este mundo, dejando en redes sociales un breve pero muy emotivo mensaje…

“La luz de mi vida finalmente se desvanece. Me enorgullece decir que seguí mis creencias y luché hasta el final. No me arrepiento. Sin embargo, me llena de pesar no haber podido entregar un nuevo trabajo a todos mis fans. Lo siento“, compartió.

Una leyenda en los videojuegos…

Sin duda, Tomonobu Itagaki fue una leyenda en el desarrollo de los videojuegos, pues fundó Team Ninja, estudio que creó dos grandes títulos: Dead or Alive y Ninja Gaiden.

Y aunque también tuvo títulos no tan exitosos como Devil’s Third, dedicó su vida a crear estudios para desarrollar juegos.

Tras tomarse un tiempo para formar nuevas generaciones de desarrolladores, en 2021 creó ‘Itagaki Games’, un nuevo estudio que tenía el objetivo de permitirle regresar a desarrollar nuevos videojuegos, cosa que ya no podremos ver.