¿Este es el fin del plástico? Esta bacteria podría ser la nueva heroína ecológica Dos científicas del Instituto de Biotecnología de la UNAM se encuentran investigando bacterias que podrían degradar los plásticos.

¿Te imaginas ir al supermercado y poder comprar bacterias que eliminen los plásticos que has producido? Pues eso puede ser una posibilidad gracias a dos científicas del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

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¿Este es el fin del plástico? Esta bacteria podría ser la nueva heroína ecológica

Nos enteramos de esta info a través de la Gaceta UNAM, que retomó una entrevista con Liliana Pardo López y Nallely Magaña Montiel, donde dieron a conocer que se encuentran investigando bacterias encontradas en el Golfo de México, las cuales están acostumbradas a consumir ciertos hidrocarburos que salen del suelo de manera natural debido a la explotación petrolera en la zona.

¡Y ojo con este dato! Los principales plásticos que producimos son el polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo y poliuretano. Este último ha sido encontrado hasta en los lugares más extremos del planeta, desde glaciares en las montañas hasta lo más profundo del océano y en distintos cuerpos de agua, así que sí, el problema está más extendido de lo que creemos.

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Nallely fue la encargada de seleccionar las bacterias que mejor podían degradar plásticos y fue así que, de 300 especies, encontró que muchas de ellas eran capaces de consumir hasta el 80% del plástico. Incluso, algunas podían con tres tipos distintos, así que eligieron a las que hacían mejor su chamba.

Y la ganadora del combate fue nada más y nada menos que la bacteria llamada Stutzerimonas frequens, que resultó ser la más efectiva al degradar, en tan solo 15 días, el 30% del poliuretano. Si lo comparamos con el tiempo que tarda este material en degradarse de forma natural, es todo un logro.

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Ahora, las investigadoras se están concentrando en encontrar nuevas bacterias que les ayuden a eliminar el resto de los compuestos y así, tal vez en un futuro no muy lejano, podamos comprar un sobre de bacterias y poner nuestro granito de arena para ayudar al medio ambiente.

Si quieren conocer todos los detalles, aquí les dejamos el enlace a la publicación de Gaceta UNAM.