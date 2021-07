Este es el significado de los nuevos emojis que llegarán en el 2021

Parece que han pasado años luz desde que dejamos de ver a nuestros amigos y ni qué decir de ir al antro. Con la contingencia sanitaria, ya hasta extrañamos a los exigentes cadeneros. Pero, eso se acabó. Unicode encontró la manera de acercarnos a los que más queremos, ofrecer apoyo en momentos difíciles e incluso, socializar y bailar a la distancia con los nuevos emojis que estarán disponibles a partir de septiembre del 2021.

Como seguramente habrás notado, desde hace un par de semanas una docena de nuevos emojis se colaron en los smartphone, nada más y nada menos que la primera pista de que ‘Unicode’ se traía algo entre manos. Pero, para celebrar el Día del Emoji como se debe, la ‘Emojipedia’, reveló la lista completa de los nuevos emojis para continuar expresándonos.

Manos y señas

La nueva generación de emojis 14.0, se toma muy enserio aquella expresión de ‘brindar una mano amiga’, pues a la colección de ‘señas’ se estrenan emojis de la palma de la mano curva, para estrechar la mano con otro o bien, la mano extendida como símbolo de apoyo, ambas con una variedad de tonos de piel, teniendo la posibilidad de elegir la mano dominante, ya sea diestra o zurda.

Dentro de los nuevos emojis, por fin llega uno de los más aclamados por todos los internautas, el emoji de chasquear los dedos, con el que sin duda agarrarás a tus cuates de bajada con su singular connotación ‘rapidito’. También se incluyen los de las manos que forman un corazón al juntar los dedos medios, un cálido apretón de manos, así como el dedo índice apuntando a quien se encuentra detrás de la pantalla. Seguramente ya estás pensando en cuántas ocasiones lo podrás utilizar.

Rostros subliminales

No es ningún secreto que los emojis se han convertido oficialmente en una forma de expresión. Sin embargo, todos aquellos que todavía no dominan el arte, deberán poner especial atención, pues no todo es lo que parece. Por ejemplo, la cara derretida, que bien podría pasar como una expresión de ternura, la ‘Emojipedia’, aclara que en realidad expresa sarcasmo.

En este tenor, ‘Unicode’, toma el estigma de las enfermedades mentales por los cuernos, creando el emoji de cara de línea punteada. De esta manera, las personas que están atravesando por un mal momento, pueden utilizarlo como un grito de ayuda. “Los puntos alrededor de un personaje, pueden representar a alguien que es invisible u oculto. También puede representar pequeñez, sumisión, aislamiento y depresión”, explica Emojipedia.

De ahí que los receptores deben estar atentos al mensaje. Asimismo, la plataforma ha luchado desde hace tiempo por una comunicación más inclusiva y esta vez no es la excepción. El emoji de hombre embarazado, representa tanto a los hombres transgénero, como a las personas no binarias, siendo un emoji neutral.

Aunque claramente, el emoji de mordiendo los labios o la persona con corona, no necesita explicación. ¡Quiere todo contigo! *Léase como el niño del oxxo “Mmmhh”* Mientras que los emojis con la cara diagonal y la cara tapándose la boca con la mano, que ya están disponibles, siguen en votación para ver si se quedan de forma definitiva en los nuevos emojis 14.0.

Naturaleza

Uno de los íconos más emotivos dentro de los nuevos emojis son los nidos. Aunque quizá, deberían de reclasificarlos dentro de la categoría de personas por la cantidadde sentimientos que genera. Pues claramente, el nido con huevos hace referencia al estado de gravidez o a un embarazo múltiple, mientras que el nido vacío, indica la pérdida de un bebé o la ausencia de fecundación.

Pero, antes de que nos pongamos sentimentales, los nuevos emojis también complacen a los aficionados a la flor de loto, la planta acuática originaria de la India, también conocida como ‘Rosa del Nilo’, esto aunque muchas personas no se terminen de poner de acuerdo sobre si es una flor, o una planta, como sea es hermosa.

Además, si con la extensa lista de emojis no te es suficiente para describir que eres mexicano sin decirlo, llega el emoji de frijol. Claro que con tortilla o como sopa, luciría mejor. Pero entonces correríamos el riesgo de confundirlo con el emoji de ‘burrito’ o como una simple y banal sopa.

Profesiones y otras cábalas

Para que nadie se quede sin identidad en el mundo de los emojis, ‘Unicode’, añade un trol que se puede utilizar en el mundo de la informática o bien, para quien sienta afinidad con estos míticos duendes con poderes especiales. Pero a mí no me engañan, ese trol parece más bien un ogro, el mismísimo gemelo perdido de ‘Shrek’.

Dentro de esta categoría, los nuevos emojis incluyen una identificación, una placa de rayos X y para sorpresa de muchos, también se incluye un ícono para representar la cábala religiosa del ‘Hemsa’ o ‘Mano de Mirian’. Se cree que la palma de la mano, con un ojo en el centro, sirve como amuleto para el ‘Mal de ojo’.

Cosas

Ahora que si lo que te hace falta es socializar, la lista de nuevos emojis le echa más limón a la herida. Después de año y medio sin bares o antros, ‘Unicode’, nos viene a restregar en la cara un emoji de esfera de luces, burbujas y un vaso con líquido derramado. Algo que nunca falta en los ‘punchis-punchis’.

Quizá por la misma razón, se incluye un salvavidas. Lo puedes utilizar cada que tus amigos te sonsaquen al reventón en tiempos de pandemia, o cuando vayas a la fiesta sin globo. Una pila descargada, el signo de igual y una muleta, también serán lanzados con los nuevos emojis, que estarán disponibles a partir del otoño, quedándose en el catálogo definitivo en 2022.