Máxima privacidad y nuevos emojis: Esto es todo lo que debes saber sobre iOS 14.5

Apple no deja de sorprendernos con todas las cosas nuevas que tiene para nosotros. Como recordarán, el pasado 20 de Abril, la empresa nos presentó un montón de dispositivos que emocionaron a los entusiastas de la tecnología, como las nuevas iMac, iPad Pro y por supuesto, los tan esperados AirTags. Sin embargo, bajita la mano también soltó algo que los usuarios de iPhone estuvieron esperando, la actualización a iOS 14.5.

Casi no se habló de esto durante la keynote virtual que los de Cupertino armaron para anunciar los productos más recientes que lanzarán al mercado. Pero la verdad es que aquellos que usan el teléfono insignia de la compañía lo pidieron casi casi a gritos, pues desde que presentaron los iPhone 12 no había aparecido una verdadera renovación de este sistema operativo, y ahora tiene unas cuantas funciones que sin duda darán de qué hablar.

Desbloquear el iPhone con cubrebocas

Empecemos por un punto importante. En estos tiempos de pandemia que vivimos, es casi imposible desbloquear el celular de Apple usando un cubrebocas –el accesorio que no nos puede faltar a la hora de salir a la calle–. Es por eso que en iOS 14.5, podremos acceder al teléfono a la perfección con Face ID utilizando cualquier mascarilla; sin embargo, para lograr esto tendrás confirmar el desbloqueo a través de un Apple Watch.

iOS 14.5 llega con una enorme mejora a la privacidad

La privacidad es una de las cosas que a todos las personas que cuentan con cualquier dispositivo móvil les preocupa. Apple se ha esmerado muchísimo en este tema y con el paso de los años ha ido mejorando para ofrecer a sus usuarios una experiencia mucho más seguro y donde sus datos queden perfectamente cuidados. Sin embargo, nunca habíamos visto mejoras en este aspecto como las que trae el nuevo iOS 14.5.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues a partir de ahora, todas las aplicaciones de terceros deberán solicitar explícitamente a sus usuarios permiso para utilizar sus datos con fines publicitarios. Esto se logra gracias a una venta emergente que te preguntara si quieres permitir que la app rastree tu actividad en otras aplicaciones y sitios web de empresas, pero eso sí, pueden incluir un breve mensaje sobre el motivo por el que un desarrollador quiere seguir a los usuarios y así, decidir si autorizas o no.

Dentro de este mismo punto de privacidad, iOS 14.5. también nos ofrece un modo de navegación segura a través de Safari, con el cual pueden alertar a los usuarios de aquellos sitios que puedan ser peligrosos o falsos. También redirigirá el tráfico a través de sus propios servidores, de modo que la identidad y los datos de las personas queden completamente ocultos y protegidos. Así que ya lo saben, ahora no hay nada qué temer.

Optimización de batería para el iPhone 11

Muchas de las personas que todavía le están sacando jugo al iPhone 11 se quejaron por varios problemas con la batería. Apple dijo que esto se debía a una falla en el software, es por eso que en iOS 14.5 incluyeron la posibilidad de una recalibración automática de la batería para optimizar la carga y el rendimiento. De hecho, si esto no funciona, la actualización sugerirá un posible cambio de batería gratuito, aunque deben checar muy bien la garantía.

Los AirTags en tu iPhone

Como ya lo mencionábamos antes, una de las grandes sorpresas de la más reciente keynote de Apple fue la llegada al mercado de los esperados AirTags. Y por supuesto que no podían dejarlos fuera de iOS 14.5, pues todos aquellos que compren estos pequeños dispositivos que le harán la vida más fácil a los despistados, puedan desbloquearlos para la función de “Encontrar”, para que los saquen de la caja y de inmediato los utilicen en su día a día.

Siri tiene funciones llamativas

La asistente del iPhone también tendrá su ‘manita de gato’. En iOS 14.5, ahora podrás elegir a través de Siri un servicio de reproducción de música por defecto, para que puedas usar la aplicación de tu preferencia; sin embargo, en el futuro tendrás chance de hacer llamadas de emergencia con Siri y por razones de inclusión a partir de esta actualización, la ayudante inteligente de Apple le preguntará a los usuarios si prefieren una voz femenina o masculina.

¡Emojis totalmente nuevos en iOS 14.5!

Si tú no eres tan clavado con todas las funciones que incluirán en iOS 14.5, tenemos algo que a todo el mundo le interesará. ¿Hay alguien que a estas alturas no use los emojis para cualquier conversación? Bueno, pues para aquellos a los que encanta decir un montón de cosas con esto simpáticos dibujitos, llegarán 200 emojis totalmente nuevos que seguramente utilizarán como si no hubiera un mañana con todos sus contactos.