Apple nunca falla y una vez más, nos dio una probadita de todas las novedades que tienen listas para entregarle al mundo en su más reciente Apple Event. Nueva iPad (y una versión Mini de la misma), el iPhone 13 (Mini, Pro y Pro Max también) y el Watch Series 7 fueron algunos de los gadgets que se robaron la atención de todos, así que no lo vamos negar: estamos sorprendidos.

Pero esperen, que hay otra entrega que no podemos pasar por alto ya que está a punto de llegar. Se trata del sistema operativo iOS 15, el cuál había sido anunciado en junio pasado durante la WWDC y del que solo se había comentado que estaría disponible para el comienzo del otoño.

Ahora sí, anoten el recordatorio pues la actualización está más que prepara para lanzarse este próximo 20 de septiembre (ahí está el dato para que no se les pase) y a continuación, echaremos un vistazo a todos los trucos y otras cosas que incorporará.

FaceTime y la función SharePlay

La conectividad evolucionará dentro de FaceTime como nunca lo habías imaginado. La popular aplicación de videollamada incorporará la función SharePlay, misma que te permitirá compartir película y series con quien tú quieras en tiempo real. Así, tus invitados ver al mismo tiempo lo que estés mirando en Apple TV+.

En la pasada WWDC, Apple confirmó que también se tendrá la misma posibilidad con otros servicios de streaming como Disney+, Hulu, HBO Max, Paramount+, además de redes sociales como Twitch y TikTok. No hay limites para el SharePlay de FaceTime.

Bajo esa misma funcionalidad, también podrás compartir tu reproducción musical directo en la llamada que estés realizando desde Apple Music. Y saliendo un poco del SharePlay, una de las cosas más destacables de FaceTime de iOS 15 es que abre su panorama para que se pueda utilizar desde los sistemas operativos Android y Windows. Así es: ahora los usuarios pueden unirse a la llamada desde Chrome pues la app de videollamadas de Apple tendrá una versión para navegador web.

FaceTime también reagrupará su interfaz ofreciéndonos la oportunidad de compartir pantalla o utilizar la visualización en cuadrícula para poder mirar a todos los participantes de la llamada. Ahora bien, ya que andamos en esas, con el modo retrato se hará un enfoque en nuestra foto de contacto, difuminando el fondo.

Otra ventaja es que FaceTime de iOS 15 mejora el sonido ambiental de las llamadas con la función Wide Spectrum, que dará la sensación de que todos están en una misma sala en la reunión. Además de que esta alternativa elimina el sonido externo para darte una mayor resolución al escuchar, el audio espacial hace que las conversaciones se escuchen más más naturales, como si la voz cada persona viniera en la dirección en la que se ubica en nuestra pantalla.

iMessage, contenido compartido y panel de notificaciones

Otra app que ser renueva con iOS 15 es el iMessage y en esta oportunidad, la gran variante a destacar es la función Se Compartió Contigo (o Shared With You). ¿Y qué es esto? Pues bien, se trata de un espacio dentro de la aplicación de mensajería donde podrás almacenar todo el contenido que te manden ya sea de Fotos, Safari, Apple Music, Apple Podcasts y Apple TV, entre otras.

Incluso, podrás marcar como destacado aquel contenido que consideres prioritario o más llamativo según te interese. Y en ese sentido, si por ejemplo alguien te envía una lista de reproducción muy cool de Apple Music y le quieres responder “oye, gracias por la playlist. Está muy buena”, no es necesario salir de la app de música para responder en iMessage. Desde la propia Apple Music se abrirá un espacio para mandar mensaje…. y así, sucede con todas las apps vinculadas a la mensajería.

Ahora bien, hablando un poco de las notificaciones en general, iOS 15 incorpora el modo en Enfoque (o Focus) para que le des prioridad a algunos mensajes sobre otros. Podrás configurar la función No Molestar de acuerdo a lo que estés haciendo (trabajo, escuela, ejercicio, manejar, etc) para no caer en distracciones. Tus contactos serán notificados de que estás ocupado y por el momento, no puedes contestar.

Con esta función, también debemos destacar el hecho de que el sistema operativo irá aprendiendo de tus hábitos, por lo que reagrupará tu panel de notificaciones poniendo al principio aquellas que priorices con regularidad según el uso que le des al teléfono.

Safari también agrega novedades

Safari de iOS 15 viene equipado con algunas funciones sencillas pero primordiales como hacer grupos de pestañas de acuerdo a tu comodidad y estas, a su vez, podrás sincronizarlas con otros dispositivos de Apple para que puedas consultar tus sitios web preferidos desde donde quieras.

La página de inicio del navegador web también la puedes personalizar e incluso, se incorpora un sistema de rastreo inteligente que evita que sitios web registren tu IP. Otro detalle importante es que Safari ahora te permitirá instalar extensiones en tu iPhone, justo como se hace en Mac.

Una función de primer nivel: Texto en vivo

Vamos a poner las cosas sobre la mesa: Texto en vivo (Live Text) es una de las funciones más geniales que incorporará iOS 15. Esta será la función que todo godín o estudiante que se la vive escribiendo como loco, agradecerá. Con esto, podrás tomar fotos de alguna superficie que tenga algo escrito para digitalizar el texto enseguida.

Es decir que puedes fotografiar un pizarrón, un letrero o un cuaderno en el que tienes un apunte, y esta aplicación detecta lo que está escrito ahí para pasarlo a un procesador de texto automáticamente. Y no solo funcionará de esa manera. También puedes utilizar el Live Text con capturas de pantalla, otras imágenes de tu galería, la cámara del teléfono, sitios web en Safari remarcando la escritura para usar la información que desees.

También el Texto en vivo te permitirá traducir si es necesario. Sin duda, esta aplicación nos facilitará muchas cosas a la hora del trabajo.

Recuerdos en fotos

Si la aplicación para visualizar fotos y videos ya era bastante increíble en las versiones de sistema operativo anteriores, con iOS 15 la cosa va más allá con Recuerdos. Esta integración ahora permitirá organizar de una manera más inteligente nuestras fotos con una nueva función de reconocimiento que permite, por ejemplo, detectar paisajes, escenarios y otras cosas.

Y eso no es todo, porque Recuerdos también dejará incorporar música a estos álbumes y presentaciones fotográficas a través de Apple Music, desde donde se sugerirán algunas canciones referentes a la temática de la imagen. O por ejemplo, si tomaste foto o video de un concierto, la aplicación de fotos también incluirá sugerencias de música de acuerdo a lo que se encuentra en el contenido grabado desde la cámara del iPhone (va a ser como usar Shazam pero a través de imágenes).

Una Apple Wallet impresionante

La Apple Wallet se mostró en 2020 y sorprendió al mundo, pero ahora en 2021 llegará a otro nivel con iOS 15. En esta función podrás incluir documentos de identificación para tenerlos a la mano: que tu licencia de conducir, tu credencial para votar, pasaporte… lo que quieras. Ya no habrá que batallar por aquello de que se te olvidó la cartera.

Aquí también podrás guardar llaves digitales de tu casa (si lo requieres) e incluso de hoteles u otros lugares donde tengas reservación de hospedaje. Pases de abordar, boletos o accesos también tendrán su espacio aquí y una vez que el evento haya vencido, Wallet lo archivará automáticamente para que no se mezclen con los que están vigentes.

Recuerda: la actualización a iOS 15 estará disponible a partir del 20 de septiembre. POR ACÁ puedes llegar más funcionalidades y otros detalles.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES: