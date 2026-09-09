El 9 de septiembre, por fin Apple presentó su primer teléfono plegable: el iPhone Duo, que arrancará en los 1,999 dólares o de manera mensual por 83.29 dólares para su versión de 256 GB.

Lo que necesitas saber: Apple aprovechó este nuevo formato para meterle dos pantallas, funciones de multitarea, nuevas cámaras y hasta dos baterías.

Después de años de especulaciones, rumores y de que medio mercado ya haya lanzado varios celulares con esta función, este 9 de septiembre por fin Apple presentó su primer teléfono plegable: el iPhone Duo.

Y sí, además de doblarse, Apple aprovechó este nuevo formato para meterle dos pantallas, funciones de multitarea, nuevas cámaras y hasta dos baterías. Así que si no quieres chutarte toda la presentación, acá te contamos lo que debes saber.

Foto: Apple

Bueno, pero además de lo plegable ¿qué tiene de nuevo?

Pues tiene varias cositas nuevas, pero entre sus principales novedades están las pantallas. Al abrirlo, encontramos una pantalla Super Retina XDR interna de 7,6 pulgadas, lo que te va a ofrecer un buen espacio para jugar, ver series, revisar tus redes o incluso trabajar con varias aplicaciones.

Al cerrarla, te quedarás con una pantalla externa de 5.4 pulgadas como si trajeras un iPhone normalito y puedas llevarlo más cómodamente, ya sea en la mano o en tu bolsillo.

Pero eso no es todo, pues estas pantallas cuentan con ProMotion, Always On y un brillo de 3 mil nits. La pantalla interna cuenta con un acabado de nanotextura que ayuda a reducir los molestos reflejos y también hace menos visible el pliegue.

Bueno, pero entre tanta tecnología el miedo más grande con estos es que se te quiebre. Bueno, pues no temas (tanto), pues según Apple este se fabricó con titanio de grado 5 y Ceramic Shield para proteger la parte trasera y Ceramic Shield 2 para la pantalla exterior, aunque igual no te confíes tanto.

Para desbloquearlo, Apple colocó Touch ID en uno de los botones laterales, por lo que podrás utilizarlo tanto si tienes el teléfono abierto como cerrado.

Bueno, pero ¿qué tal eso de la batería, las cámaras y el rendimiento?

Pues bueno, este celular cuenta con el nuevo chip A20 Pro, acompañado de una cámara de vapor que ayuda a controlar la temperatura cuando juegas, utilizas varias aplicaciones o realizas tareas más pesadas.

Además, Apple adaptó iOS 27 para aprovechar el tamaño de la pantalla. Al abrir el iPhone Duo podrás utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo con Split View e incluso abrir dos ventanas de una misma app. Y como semejante pantalla también necesita bastante energía, Apple colocó una batería en cada lado del teléfono.

La compañía promete hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interna, 44 horas con la externa y hasta 24 horas utilizando ambas pantallas. También cuenta con carga rápida que puede llevarlo hasta el 50% en aproximadamente 20 minutos. En cuanto a las cámaras, en la parte trasera encontramos dos sensores de 48 MP.

Foto: Apple

La cámara principal Fusion permite tomar fotografías de hasta 48 MP y cuenta con un teleobjetivo 2x de calidad óptica, mientras que la Fusion Ultra Wide de 48 MP permite capturar tomas más amplias y realizar fotografía macro.

También cuenta con una cámara frontal Center Stage, capaz de ajustar automáticamente el encuadre, además de una cámara FaceTime que permanece oculta debajo de la pantalla interna cuando no la utilizas.

Para quienes utilizan más el video, la cámara principal puede grabar en 4K a 120 fps con Dolby Vision, por lo que también podrás conseguir tomas en cámara lenta con mayor calidad.

¿Cuánto costará y cuándo podremos comprarlo?

Y ahora sí viene una de las partes que más te interesan. ¿Cuánto nos va a costar? Pero te avisamos que vayas rompiendo el cochinito

El iPhone Duo arrancará en los 1,999 dólares o de manera mensual por 83.29 dólares para su versión de 256 GB y tendrá opciones de almacenamiento de hasta 2 TB. Aunque por ahora nos tocará esperar para conocer su precio oficial en México.

En cuanto a los colores, Apple no se puso tan extravagante y nada más nos dejó dos: blanco estrella y azul cielo.

Aunque ojito, pues este no se lanzará al mismo tiempo que el iPhone 18. Se podrá reservar a partir del viernes 16 de octubre y estará disponible desde el 23 de octubre

Y un último detalle que debes tener en cuenta antes de que te lo compres es que el iPhone Duo funcionará únicamente con eSIM en todo el mundo.

Así que ya por fin lo tenemos en el mercado, ahora la verdadera pregunta sería: ¿Valió la pena tanta espera?