El Apple Watch Series 12 tiene un nuevo chip 11S, así como un sensor de ritmo cardiaco activo las 24 horas del día y fue parte de los anuncios del Apple Event de septiembre de 2026.

Lo que necesitas saber: Apple Watch Series 12 viene con un sensor de ritmo cardiaco durante las 24 horas, así como cambios en el material de su diseño.

¿Vieron los anuncios del Apple Event de septiembre 2026? Dentro de toda la gama de productos y cambios, el Apple Watch Series 12 llamó la atención por una app que nos puede ayudar a ver cómo vamos de salud.

Sí, un sensor que mide día y noche cómo va el ritmo cardiaco del dueño. El gran cambio es que el Apple Watch solo tomaba el pulso durante el ejercicio o en intervalos. Ahora, serán las 24 horas del día.

Foto: Apple.

Apple Watch Series 12

Ok, el Apple Watch Series 12 viene con el nuevo chip A11 —después de 3 generaciones de Apple Watch.

Foto: Apple.

Y un poco con cambios en su diseño, ya que si bien mantiene la caja de otras series (10 y 11), lo nuevo es el acabado en cerámica en una variedad de colores como: bronce oscuro, negro, oro claro, oro radiante, aluminio gris espacial, titanio natural, blanco perla y azul noche.

Además de las correas deportivas color arena y azul marino que hacen juego con las versiones de cerámica.

Ritmo cardiaco

“El Apple Watch Series 12 es el compañero de salud y bienestar más avanzado que jamás hayamos creado”, explicó Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing Mundial de Producto del Apple Watch en Apple. ¿Por qué?

Foto: Apple.

Porque tiene sensores de salud avanzados para seguir la frecuencia cardiaca de una persona de manera más precisa, además de funciones avanzadas de salud y estado físico.

Apple Watch Ultra 4

A la par, también fue presentado el Apple Watch Ultra 4 con nuevo sistema de detección de salud, variabilidad de la frecuencia cardíaca y una de las grandes diferencias con el Apple Watch Series 12 es que está pensando especialmente para atletas (de todo tipo).

Foto: Apple.

La promesa es mayor duración de batería para registrar los entrenamientos al aire libre hasta por 45 horas y GPS más preciso para un reloj deportivo.

Precios y… a partir de cuándo

En países como Australia, Canadá, Francia, Alemania ,India ,Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y otros 50 ya se pueden hacer reservaciones, mientras que hasta el 8 de septiembre estará disponible en tiendas.

Su precio inicial es de 399 dólares —alrededor de 6 mil, 735 pesos, según el tipo de cambio del 9 de septiembre y hay que pensar también en la cuestión de los impuestos cuando llegue a México.

En el caso del Apple Watch Ultra 4 el precio inicial es de 799 dólares, alrededor de 13 mil 838 pesos.

Por acá les dejamos una nota sobre los precios del iphone PRO y DUO y su disponibilidad.