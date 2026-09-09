Estos fueron los 4 productos que anunció la empresa de la manzana mordida en su Apple Event 2026, en el que anunciaron el nuevo iPhone 18 Pro y Max, además de los AirPods 5, el Apple Watch Series 12, que es adaptado más para todos los que hacen ejercicio, y la sorpresa de todos, el nuevo iPhone Duo, el móvil que se puede doblar y dividir en dos partes. Con estos nuevos productos, Apple apuesta por la innovación en su marca.

Lo que necesitas saber: Desde los AirPods 5 hasta el nuevo y moderno iPhone Duo, estos son algunos de los productos anunciados durante el Apple Event 2026.

Vayan rompiendo el cochinito, porque este año el Apple Event anunció sus próximos lanzamientos y, como cada año, la empresa de la manzanita mordida nos sorprendió con sus nuevos productos y ojo, porque se viene el iPhone 18 Pro y iPhone Duo, el nuevo dispositivo de Apple que se dobla.

Con todos estos nuevos productos es que Apple quiere renovar su marca, y vaya que nos sorprendió a todos, porque el futuro es hoy, ¿oíste, viejo?; aquí todo lo que se anunció en el Apple Event.

Anuncio del Apple Event de septiembre // X: @gregjoz

¡Phone 18 Pro y Pro Max

Lo que ya se veía venir y que solo estábamos esperando que se diera el anuncio, el nuevo iPhone 18 Pro y estas son sus nuevas características.

El nuevo celular de iPhone trae estos nuevos colores, plateado, “glaciar” y borgoña, con nuevas actualizaciones en su batería, cámara y rendimiento.

Cuenta con ajustes en la fotografía, ajustes en la textura de la piel y mejoras con IA.

Y hablando de inteligencia artificial, el nuevo iPhone trae una actualización de Siri AI, la nueva versión de la asistente virtual es capaz de analizar toda la información del celular, incluyendo lo que platicamos con otras personas. También podrá analizar lo que mostramos en la cámara, algo así como lo que hace Gemini.

Además, si no te agrada la voz que trae de fábrica, le podrás hacer la modificación a un tono que te agrade más.

Foto: @Apple.

AirPods 5

¡Llevaré 10! Otro de los productos anunciados dentro del Apple Event, fueron los AirPods 5, a los que vale la pena ahorrarles para poder adquirir uno de ellos, porque checa estas nuevas actualizaciones que traen.

Cuentan con cancelación de ruido, sonido adaptativo que hace que se escuche más natural que cualquier otra versión anterior de AirPods. Además, se ajustan automáticamente y le puedes preguntar cosas a Siri como direcciones, ubicaciones, etc. ¡Una joya sin duda!

Foto: Apple.

Apple Watch Series 12

En la lista de los nuevos productos anunciados en el Apple Event fue el Apple Watch Series 12 y estas son algunas de las actualizaciones con las que cuenta:

Aunque en su apariencia física no se muestra un gran avance, en su software es donde viene el ajuste. Pues el nuevo modelo ayudará más en la parte para las personas que hacen ejercicio.

El Apple Watch Series 12 estrena un nuevo sensor de ritmo cardíaco que mide de forma continua, día y noche, las 24 horas del día. El nuevo reloj estrena una app Readiness, que medirá la oxigenación, el ritmo cardíaco, respiratorio, sueño, etc.

Pero no solo eso, sino que también te podrá generar resúmenes de toda tu jornada hecha con IA, apoyándose en el micrófono, chats, pero ojo porque no almacena toda esa información.

Apple Watch Ultra 4

El nuevo reloj definitivo para los deportes y aventuras, pero ahora incluye nuevas y avanzadas funciones de salud y estado físico e incluye una mejor durabilidad en la batería.

También, estas funciones ayudan a los usuarios a darle un mejor seguimiento avanzado a sus entrenamientos en diversas actividades, el seguimiento del sueño, salud cardíaca.

Si lo tuyo es hacer deporte, este es el dispositivo más complejo en cuanto a salud, actividad física y seguridad.

Foto: Apple.

iPhone Duo

La sorpresa de muchos y que nadie veía venir. Dentro de los anuncios que se dieron en el Apple Event, se dio esta sorpresa, un producto nuevo que a muchos nos dejó el ojo cuadrado; llegó el iPhone Duo, el móvil que se dobla.

Al abrir y cerrar, mantiene su diseño delgado, pero más al momento de abrir muestra un display enorme, donde incluso la cámara se esconde dentro de la pantalla, para que puedas ver bien. Se divide en dos y puedes abrir dos aplicaciones diferentes sin ningún problema.

Ahora chequen esto, porque este dispositivo tiene un gran detalle, pero que vale la pena cuidar porque tiene material mate y tecnología píxel por píxel, algo lujoso, pero que si rompes, te saldrá muy cara la reparación.

Nada estorboso, todo muy adaptable para que lo puedas llevar en tu bolsillo, porque cuenta con 7.6 pulgadas y puedes agregarle el Apple Pencil para que tengas más facilidad al momento de escribir y realizar otras actividades con el celular.

Solo cuenta con dos colores: blanco estrella y azul cielo nocturno.

Foto: Apple

¿Y en cuánto sale cada uno de estos productos? Por acá te dejamos una nota hablando sobre los precios, para que vayas rompiendo el cochinito.

Estos fueron los productos con los que iPhone viene a innovar su marca. Y si no te quieres perder ningún detalle de todo lo que pasó en el evento, aquí te dejamos el link para que lo veas.