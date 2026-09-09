Lo que necesitas saber:

Los iPhone 18 Pro y Pro Max estará disponible en colores burdeos, gris glaciar, plata y negro con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Por fin llegó el tan esperado Apple Event de septiembre y con ello, el anuncio de los nuevos iPhone 18 Pro, el Pro Max y el nuevo iPhone Duo.

Seguramente ya andan preguntándose por los precios y cuándo estarán disponibles en México, así que acá les contamos.

Estos son todos los anuncios de Apple Event 2026.
Foto: @Apple.

Precios y modelos del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Tanto el iPhone 18 Pro como su versión Pro Max estarán disponibles en 4 colores: burdeos, gris glaciar, plata y negro, todos con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Durante la presentación se reveló que el iPhone 18 Pro será de 1,199 dólares y el iPhone 18 Pro Max será de 1,299 dólares. Pero ojo, estos son precios para Estados Unidos.

iPhone 18 PRO y PRO MAX: Estos son todos los anuncios de Apple Event 2026
Foto: Apple.

En el caso de México, dependerá de la capacidad de almacenamiento que quieras. Spoiler: Aumenta mucho el costo.

iPhone 18 Pro

  • De 256 GB: 29,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $1,666.61
  • De 512 GB: 34,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $1,944.39
  • De 1 TB: 44,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $2,499.94
  • De 2 TB: 59,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $3,333.28.

iPhone 18 Pro Max

  • De 256 GB: 31,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $1,777.7
  • De 512 GB: 36,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $2,055.50
  • De 1 TB: 46,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $2,611.06
  • De 2 TB: 61,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $3,444.39

Y anota las fechas en tu calendario: podrás reservar a partir de este sábado 12 de septiembre y saldrán a la venta el viernes 18 de septiembre.

iphone 18 PRO y PRO MAX: Estos son todos los anuncios de Apple Event 2026
Foto: Apple.

Precio del iPhone Duo

Para aquellos que quieran adquirir el primer iPhone plegable, el iPhone Duo les tenemos el precio de salida: 1,999 dólares o de manera mensual por 83.29 dólares.

Este nuevo producto se podrá reservar a partir del viernes 16 de octubre y estará disponible desde el 23 de octubre. Estará disponible en blanco estrella y azul cielo nocturno con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Lanzamiento del nuevo iPhone Duo
Foto: Apple

Y como en el caso de los iPhone 18 Pro y Pro Max, el precio del iPhone Duo en México dependerá de la capacidad de almacenamiento que quieras adquirir:

  • De 256 GB: 47,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $2,666.61
  • De 512 GB: 52,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $2,944.39
  • De 1 TB: 62,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $3,499.94
  • De 2 TB: 77,999 pesos mexicanos o 18 MSI desde $4,333.28

Así que ya te la sabes, más vale ir rompiendo el cochinito o preparando a tu cartera si quieres comprar cualquiera de los tres nuevos celulares que se integran a Apple.

iPhone 18 PRO y iPhone Duo: Estos son todos los anuncios de Apple Event 2026

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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