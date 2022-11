Mientras Elon Musk anda tirándole duro a Apple (POR ACÁ les contamos el chismecito si es que no saben de lo que hablamos), los de Cupertino están cerrando un gran año donde presentaron un montón de productos que nos dejaron con el ojo cuadrado e hicieron que muchos desembolsaran sus ahorros (cof cof, iPhone 14). Sin embargo, también andan recapitulando lo que ellos consideran que fue lo mejor del 2022, como las aplicaciones con las que nos entretuvimos a lo largo de estos meses.

Como cada año, la empresa nos presenta una lista con las 16 mejores apps, que van desde redes sociales hasta juegos y más. A través de un comunicado, el mero mero de la compañía de la ‘manzanita mordida’, Tim Cook dijo que “los ganadores de los premios de la App Store de este año han reimaginado nuestras experiencias con aplicaciones que ofrecen perspectivas frescas, reflexivas y genuinas”…. cómo lo ven .

Foto: Getty Images

Apple eligió las mejores apps del 2022 y acá les contamos cuáles son

Para que se den una idea de cómo está la cosa, Apple nombró a BeReal, la red social que promete autenticidad como la mejor del año para el iPhone. La popularidad de la app se disparó en 2022, tanto así que mucha de su competencia ha intentado imitar sus funciones. En cuanto al iPad, la empresa eligió a GoodNotes 5, la aplicación que te permite tomar notas que actualmente ocupa el primer lugar entre los usuarios.

Por supuesto que no se podían olvidar de la Mac y para sus computados, los de Cupertino escogieron a MacFamilyTree 10, que te da chance de descubrir y visualizar tu historia familiar. Otros ganadores de los premios App Store son ViX, la app de streaming en español que se llevó la categoría de Apple TV, y Gentler Streak, la aplicación del año para el Apple Watch, un rastreador de ejercicio y fitness que prioriza el bienestar y tu salud.

Foto: Apple

También premiaron a videojuegos y aplicaciones de impacto cultural

En cuanto a videojuegos, Apple anunció los mejores títulos para sus distintos dispositivos, como Apex Legends Mobile (iPhone), Moncage (iPad), Inscryption (Mac), El Hijo (Apple TV) y Wylde Flowers (Apple Arcade). En otra categoría, la empresa eligió a League of Legends Esports Manage como Juego del Año en China, así que acá tienen varias opciones para jugar y pasar horas de diversión en sus teléfonos, tabletas, computadoras y más.

Por último pero no menos importante, también seleccionaron a cinco ganadores de la categoría de “Impacto Cultural”, que premian a las aplicaciones que han fomentado un mayor compromiso, han rendido homenaje al patrimonio y han servido de plataforma para la importancia de conectar con los demás. Los ganadores son How We Feel, Dot’s Home, Locket Widget, Waterllama e Inua – A Story in Ice and Time, las cuales comparten la característica de crear un cambio entre las distintas comunidades, como How We Feel, que ayuda a los usuarios a comunicar sus emociones y pone énfasis en la salud mental, mientras que Dot’s Home se enfoca en los problemas de vivienda y en cómo afectan a la gente a la hora de buscar un hogar.

Foto: Apple