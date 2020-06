Murió Denny O’Neil, el legendario escritor de DC Comics que cambió la industria

El legendario escritor de cómics Dennis J. “Denny” O’Neil, mejor conocido como “Denny”, murió a los 81 años. Según informa su familia, el escritor y editor falleció de causas naturales la noche del 11 de junio.

O’Neil fue un grande en la industria de los comics, pero es elogiado por su su trabajo en Batman, que incluía escribir Batman, Detective Comics y Batman: Legends of the Dark Knight, así como editar los títulos de Batman de DC de 1986 a 2000.

Jim Lee, director creativo y editorial de DC Comics, lamentó su fallecimiento escribiendo unas palabras en Twitter: “Descanse en paz Denny O’Neil, uno de los arquitectos visionarios de DC Comics que ayudó a revivir a Batman en la década de 1970 y sigue siendo mi escritor favorito de Linterna Verde hasta la fecha. A través de su edición y escritura, Denny fue uno de los primeros escritores cuyo trabajo y enfoque en temas sociales impulsó los cómics”.

Para entender la importancia de su mano en el mundo de Batman, él, el editor Julius Schwartz y el artista Neal Adams son acreditados como los que guiaron al Caballero Oscuro a sus raíces más sombrías después de un periodo más relajado provocado por el éxito de la serie de televisión Batman de la década de 1960.

RIP Denny O’ Neil—one of visionary architects of DC Comics who helped revive Batman in the 1970’s and remains my favorite Green Lantern writer to date. Through his editing and writing, Denny was one of the earliest writers whose work and focus on social issues pushed comics 1/ pic.twitter.com/5zqmD4Wz7T

— Jim Lee (@JimLee) June 12, 2020