Lo que necesitas saber: El primer set de Snoopy se estrenará en junio de este año.

Peanuts es una de las historietas más importantes de todos los tiempos y, tras más de 75 años desde su creación, por fin llegará a los bloques de LEGO con el primer set de uno de sus personajes más queridos: Snoopy.

Set de Snoopy // Foto: LEGO

¡LEGO anuncia el primer set de Snoopy!

Estos últimos meses LEGO ha estado sacando colaboraciones que fanáticos de todo el mundo han esperado por mucho tiempo (como la de Pokémon), y ahora se anunció que Snoopy llegará a los bloques de construcción.

Los amantes de Peanuts por fin tendrán en sus manos un set de LEGO sobre la icónica historieta que ha marcado a más de una generación. Se trata de nada más y nada menos que “La Casa de Snoopy”.

El set de 964 piezas permite construir la emblemática casita roja, una figura articulada de Snoopy con diferentes posiciones e incluso viene con Woodstock.

Set de Snoopy // Foto: LEGO

¿Cuándo saldrá este nuevo set?

Si tú, como nosotros, estás emocionado por la llegada de Snoopy a LEGO, puedes ir anotando la fecha de lanzamiento: el 1 de junio de 2026. Aunque ya puede reservarse en su tienda, el cual tiene un costo de $1,999 pesos.

Sin duda, la llegada de este querido personaje celebra el legado cultural de Peanuts y reafirma la tendencia de LEGO de crear sets dirigidos a un público adulto. ¿Qué otros personajes les gustaría ver convertidos en bloques?