¡Hasta de Pink Floyd! Fans de ‘The Last of Us Part II’ están tocando canciones clásicas dentro del videojuego

The Last of Us Part II de Naughty Dog llegó el 19 de junio para cambiar las reglas del juego. Con su espectacular narrativa y sus amados personajes le entregaron al mundo de los videojuegos una de las mejores creaciones hasta el día de hoy. Ahora –aunque The Last of Us Part II sea un juego que una vez que empiezas simplemente no te puedes detener– muchos jugadores se han tomado un tiempo con Ellie y su guitarra para hacer sus propias versiones de canciones durante sus presentaciones.

Como recordaran los fanáticos de The Last of Us, hacia el final del juego Joel le promete a Ellie que le enseñará a tocar la guitarra después de que hayan terminado su misión. Saltando unos al futuro vemos como Joel es fiel a su promesa. De hecho, en algunos tráilers de la nueva entrega se mostró a Ellie tocando la guitarra.

Ahora, en una de las primeras escenas de The Last Of Us Part II, podemos ver a Joel dándole a Ellie una guitarra acústica Taylor de seis cuerdas. Con esta guitarra y a lo largo del segundo juego, los jugadores pueden tocar varios acordes para que Ellie vaya calentando. Si tocas las notas correctas comenzará una escena de Ellie cantando una de las canciones que le enseñó Joel. Pero si no sigues las instrucciones, puedes tocar tus propias canciones. Aquí en donde empieza la creatividad.

Los jugadores de The Last Of Us Part II se han puesto creativos y han armado un catálogo bastante genial de las canciones que puedes tocar. VG24/7, un blog dedicado a los videojuegos, grabó su colección de canciones que te puedes aventar. La lista incluye varias joyas clásicas como “Seven Nation Army” de los White Stripes, “Californication” de los Red Hot Chili Peppers, “Wish You Were Here” de Pink Floyd y “Creep” de Radiohead entre otros clásicos.

Otros jugadores de The Last of Us Part II también han estado bastante ocupados con la guitarra de Ellie publicando videos de sus propias versiones de canciones queridas en Twitter, que van desde “Hotel California” de The Eagles hasta “Here Comes The Sun” de The Beatles entre muchas otras. Aquí les dejamos los ejemplos para que se inspiren.

