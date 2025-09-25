Lo que necesitas saber: Su lanzamiento "primero para Xbox Series X|S y PC" deja las puertas abiertas para que en un futuro llegue a PlayStation 5.

¡Buenas noticias amantes de los juegos de carreras! Por fin tenemos noticias sobre una de las sagas más queridas: Forza Horizon 6… y tras su anuncio, se nos reveló que en esta nueva entrega podremos recorrer las calles de Japón.

Nueva entrega de Forza Horizon // YouTube:@xbox (captura de pantalla)

¡Prepárate para correr en calles de Japón con Forza Horizon 6!

¡El nuevo Forza Horizon 6 ya es oficial! Durante los Tokyo Game Show 2025, Xbox decidió anunciar esta nueva entrega… que estará ambientada en Japón y que como ya es costumbre de la saga, podremos adentrarnos a lugar emblemáticos del país asiático gracias a su mundo abierto.

“Como con cualquier título de Horizon, queremos asegurarnos de hacer justicia al país en términos de representación auténtica y jugabilidad de mundo abierto de Horizon, y ahora es el momento adecuado para darse cuenta de eso plenamente para los jugadores”, compartieron.

Lo mejor de todo este anuncio que pone fin a tantos rumores, es que vino acompañado de un pequeño tráiler del anuncio de la ubicación del juego. Por si aún no lo ves, acá te lo dejamos:

¿Cuándo saldrá esta nueva entrega?

El juego (que para nosotros tiene uno de los 10 soundtracks legendarios de videojuegos) verá la luz hasta en algún punto de 2026. Habrá que esperar un poco más para saber su fecha de estreno exacta.

Aunque eso sí, su lanzamiento “primero para Xbox Series X|S y PC” deja las puertas abiertas para que en un futuro llegue a PlayStation 5.