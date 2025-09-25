Lo que necesitas saber: Antologías musicales que no solo sirven para entretenerte en la pantalla, también son playlists dignas de todo melómano. Acá 10 soundtracks legendarios de videojuegos que NO son FIFA, ni Guitar Hero.

Desde que se anunciaron los artistas que sonarán en el soundtrack de Skate con rolas de Little Simz, Turnstile o Denzel Curry, nos dimos a la tarea de pensar en soundtracks que, aunque no fueron compuestos para un videojuego, tienen una selección musical impresionante. Pensamos en esos soundtracks que logran una mejor experiencia al jugar —que tienen todo que ver con lo que sucede en el videojuego, y que luego te hacen pensar en las horas que pasaste frente a la pantalla jugando.

Tuvimos que dejar fuera los juegos que exclusivamente tratan de música, como los simuladores Guitar Hero o Rock Band, o el soundtrack de juegos de deportes, que finalmente no suenan durante el juego, sino en el menú (y porque la lista se volvía interminable).

Nos enfocamos en otros géneros como acción, shooters o carreras, que incorporan al juego esas rolotas de fondo. Aquí 10 soundtracks de videojuegos que funcionan como antologías musicales tanto para gamers como para melómanos. Sin un orden particular por importancia, les dejamos nuestra lista.

10 soundtracks legendarios de videojuegos (que no son FIFA, ni Guitar Hero)

1. Grand Theft Auto: Vice City

Este es un clásico obligado en los soundtracks de videojuegos. Vice City tiene decenas de canciones de los 80: Michael Jackson, Hall & Oates, Twisted Sister, Foreigner, Toto, y muchas otras, todas distribuidas en estaciones de radio dentro del juego. No es un score orquestal, es un playlist épico para manejar por sus calles ficticias mientras te atraviesa un hit tras otro. La experiencia sonora de pasearte en un convertible con “Billie Jean” o “Out of Touch” se convirtió en algo icónico.

2. Burnout 3: Takedown

Aunque no tan popular como GTA o Forza, Burnout 3 (y otros de la franquicia) incorporaron soundtracks con rock alternativo y electrónica licenciada que le daban alma y sonido a la velocidad y al caos. Es un buen ejemplo de cómo un juego de carreras puede tener una banda sonora con Franz Ferdinad, Fall Out Boys y The Von Bondies, entre muchas más.

3. Need for Speed: Most Wanted

Recordemos cómo para este juego, Need for Speed tomó en serio las dinámicas de persecución por parte de la policía, y bandas como Jamiroquai, The Roots y hasta Avenged Sevenfold, y Disturbed musicalizaron nuestras carreras. Mezclaron rock, nu-metal y rap para reforzar la adrenalina de las persecuciones.

4. Brütal Legend

Este juego tenía todo para los amantes del heavy metal. Brütal Legend contiene más de 100 canciones de bandas reales como Motörhead, Judas Priest, Black Sabbath, todo alrededor de un mundo rockero de fantasía. En particular, la canción “Back At The Funny Farm” de Motörhead aparece justo en momentos clave. Es casi un festival musical interactivo. Todo esto, con Jack Black como Eddie Riggs, quien conoce a héroes como Ozzy Osborne o Lemmy Kilmister.

5. Hotline Miami

Aunque tiene también elementos instrumentales, lo que destaca son las canciones electrónicas, synthwave y ambient que le dan ese beat frenético al combate. M|O|O|N, Scattle y otros artistas independientes aportan los temas que escuchas mientras masacras niveles. Ese tipo de curaduría le dio un carácter de culto al soundtrack, que se concentró en géneros atípicos para un juego de acción.

&list=RDmg5s5Dq50Rg&start_radio=1 &list=RDmg5s5Dq50Rg&start_radio=1

6. Cyberpunk 2077

Este es un caso moderno que ejemplifica el modelo de un soundtrack retacado de estrellas. En Cyberpunk 2077 se usaron colaboraciones de Run the Jewels, Grimes, Rosa Walton, Refused y más, bajo la mecánica de estaciones de radio ficticias dentro del mundo del juego. Por ejemplo, “No Save Point” de Run the Jewels aparece como pista licenciada del mundo ficticio del juego.

7. Tony Hawk’s Pro Skater 2 / Pro Skater series

Un absoluto clásico de los soundtracks de videojuegos. Las entregas de Tony Hawk’s son un pilar en esta lista. Escuchas punk, ska, rock alternativo de bandas reales mientras patinas por parques. No es música incidental, sino canciones licenciadas que se volvieron parte del ADN del skate gaming.

8. Grand Theft Auto V

Aunque GTA V sí incluye score original, su mundo musical vive gracias a las estaciones de radio con música licenciada: más de 440 pistas distribuidas en 16 estaciones. Esa mezcla de géneros, artistas y playlists hace que el soundtrack licenciado sea tan importante como el componente orquestal. Hasta le preguntamos a Jamie xx sobre crear su estación de radio, por acá.

9. Forza Horizon 5

El festival automovilístico más grande del gaming tenía que sonar como tal, y Forza Horizon 5 lo logró con un soundtrack que se siente como un road trip interminable por México. Sus estaciones de radio reúnen pop, rock, hip-hop, reguetón, electrónica y hasta indie fresco, con artistas como Foo Fighters, Gorillaz, Dua Lipa, The Killers, Bad Bunny, Bomba Estéreo y Centavrvs.

Esa curaduría no sólo acompaña la velocidad, sino que refleja la diversidad musical que define al país anfitrión de esta edición: en cada carrera y cada paisaje, la música amplifica la vibra festivalera que hace único al juego.

10. Saints Row: The Third

La serie Saints Row suele usar playlists licencias muy variadas (rock, hip-hop, electrónica) para ambientar un videojuego de acción y aventura. Nos quedamos con la tercera edición del juego, que incorporo a Kanye West, Mos Def, y a un joven llamado Tyler, the Creator, con “Yonkers”.