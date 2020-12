Estas fueron las mejores apps y juegos del 2020, según Apple

Pensábamos que jamás diríamos esto pero por más increíble que parezca, el 2020 está a punto de terminar, ¿pueden creerlo? Es por eso que muchos están haciendo el recuento de las cosas buenas que nos han pasado en estos casi 12 meses, y aunque no lo parezca, hubo opciones que sin duda unos hicieron el paro mientras estábamos encerrados en cuarentena, entre ellas tenemos las apps y juegos, y eso lo sabe a la perfección Apple.

Como cada año, los de Cupertino presentan una lista con Lo mejor del App Store, donde recuerdan y homenajean a 15 aplicaciones y juegos que, en palabras, han inspirado el mundo en 2020. Y en esta ocasión, presentaron algunas opciones han demostrado ser esenciales para hacer la vida más fácil, más sana y más conectada este año tan extraño, además destacan su impacto cultural positivo, su utilidad e importancia.

Apple reconoce a las aplicaciones que nos hicieron la vida más fácil

“En un año en el que sucedieron tantos momentos de comodidad y conexión con las aplicaciones, no es de extrañar que los ganadores de la App Store Best of 2020 hicieran más que impresionar con su innovación técnica y su magnífico diseño. Nos inspiraron a aprender y crear, y ayudaron a conectarnos y encontrar nuevas formas de sentirnos cercanos. Nos recordaron que nos cuidemos. Y nos ayudaron a exhalar y a divertirnos”, dijo Apple sobre estas aplicaciones.

Y como ya es costumbre, la empresa de la manzanita dividió cada una de las apps y juegos en categorías diferentes, las cuales representan los diferentes sistemas que tienen; ya saben, macOS, iOS, iPad OS, Apple TV y watchOS. Pero basta de hablar, acá les contaremos cuáles fueron esas aplicaciones que la rompieron durante el 2020 en la App Store, ¿están preparados?

Estas son las mejores apps del año

iPhone: Wakeout!, desarrollada por Andres Canella.

Wakeout!, desarrollada por Andres Canella. iPad: Zoom

Zoom Mac: Fantastical desarrollada por Flexibits.

Fantastical desarrollada por Flexibits. Apple TV: Disney+

Disney+ Apple Watch: Endel

Sobre Wakeout!, Apple mencionó que esta app nos ayudó a encontrar el tiempo y la voluntad para seguir moviéndonos, con ejercicios fáciles que aprovecharon al máximo la vida en casa. Y ni qué decir de Zoom, que pasó de una aplicación de conferencias de negocios a un lugar donde la vida simplemente sucede y en una herramienta fundamental para comunicarnos en estos tiempos de pandemia, ¿a poco no?

Y por acá van los juegos del 2020

iPhone: Genshin Impact de miHoYo

Genshin Impact de miHoYo iPad: Legends of Runeterra de Riot Games

Legends of Runeterra de Riot Games Mac: Disco Elysium de ZA/UM

Disco Elysium de ZA/UM Apple TV: Dandara Trials of Fear de Raw Fury

Dandara Trials of Fear de Raw Fury Apple Arcade: Sneaky Sasquatch de RAC7

Por si aún no se clavan con este título, Genshin Impact es un juego de rol de mundo abierto que liberó a los jugadores de todo el mundo para explorar un reino masivo lleno de monstruos coloridos y titanes que hacen temblar la tierra, que cobran vida con efectos visuales espectaculares. Mientras que Disco Elysium llegó a la Mac para mostrarnos una historia que es una meditación impresionante sobre las desigualdades sistémicas, las decisiones difíciles y lo que nos hace quienes somos.