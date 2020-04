¿Qué está pasando con Houseparty y por qué los usuarios se quejan de la app?

En tiempos de aislamiento social donde la gran mayoría se encuentra en sus casas para evitar la propagación del coronavirus, muchos están buscando alternativas para poder mantenerse en contacto con las personas que más quieren. Estamos seguros que en estos momentos has escuchado hablar sobre Houseparty, una de las opciones que existen para hacer videollamadas que está en boca de todos por un montón de razones.

La principal y quizá más importante es que, a diferencia de otras apps como Zoom, Skype o Hangouts de Google que están enfocadas para hacer conferencias empresariales o para alumnos que lo necesiten, Houseparty es algo completamente distinto. Más allá de tener chance de cotorrear con tus amigos, familiares o pareja y de ser gratuita, te da la posibilidad de jugar y utilizar campanas y zumbidos al estilo del Messenger de Hotmail (sí, ya estamos viejos).

En los últimos días esta aplicación se volvió popular entre la juventud, es por eso que miles de ellos en todo el mundo la están descargando para matar el tiempo de ocio en estos días de cuarentena. Sin embargo no todo es risas y diversión con la app pues a principios de esta semana distintos medios como The Independent indicaron que Houseparty había sufrido de una vulneración que estaba golpeando directamente a todas esas personas que la estaban usando.

¿De qué manera? Bueno, pues la gran mayoría de usuarios se quejaron de la app en Twitter, diciendo que desde que la descargaron alguien había tenido acceso a cuentas personales que para nada tenían que ver con el funcionamiento de la aplicación como Spotify, Netflix y hasta otras más fuertes como Pay Pal. Desde entonces la red social ha estado llena de mensajes negativos en contra de la aplicación y hubo por ahí quien mandó mensajes en WhatsApp alertando a sus contactos sobre lo que estaba sucediendo.

Al ver esta situación y casi de inmediato, la cuenta oficial de Houseparty en Twitter escribió un mensaje en el que decían que eran víctimas de una campaña de desprestigio pagada y que estaban haciendo las investigaciones para dar con la persona que inició ‘el rumor’. Es más, por si esto fuera poco ofrecieron una recompensa de un milloncito de dólares para quien diera con el culpable de todo esto.

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to bounty@houseparty.com.

— Houseparty (@houseparty) March 31, 2020