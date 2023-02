Luego de bastante espera, por fin llegó un nuevo Nintendo Direct. Y como suele suceder, tuvimos un montón de noticias espectaculares sobre lo que el gigante japonés de los videojuegos nos tiene preparado en el corto plazos y para los meses venideros.

Así que si se perdieron el evento, tomen asiento, acomódense y sigan leyendo que les traemos el resumen con los mejores anuncios mostrados este miércoles 8 de febrero. Ahí nos cuentan cuál los emocionó más.

Imagen ilustrativa. Foto: Nintendo.

Nuevo vistazo ‘The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom’

Será el 12 de mayo cuando por fin llegue a nuestras vidas The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom y claro que estamos emocionados. No es para menos si tomamos en cuenta que debieron pasar seis años para que llegara esta secuela de Breath of the Wild.

Pues bien, en el Nintendo Direct se mostró un gameplay más de esta nueva entrega, donde pudimos ver con más detalle la jugabilidad del título. Quizá lo más emocionante que se reveló fue la información sobre la edición coleccionista del juego, que incluirá una copia del juego en formato físico, un libro de ilustraciones, un SteelBook, un póster metálico Iconart y un set de cuatro pines entre otras cosas.

Y por si eso era poco, se venderá por separado un amiibo de Link que nos dará la posibilidad de acceder a armas y diferentes objetos que sin duda, harán de este juego uno de los mejores del año.

Tenemos una versión remasterizada de Metroid Prime

Uno que todos estaban esperando y que parecía una fantasía nada más. Metroid Prime, el clasicazo de GameCube, por fin obtiene su ansiada remasterización, la cuál está disponible en la eShop de Nintendo a partir de este 8 de febrero, mientras que la venta en formato físico comenzará a finales de este mes e inicios de marzo.

Las mejoras se basan en el sonido y gráficos en alta definición. Sin embargo, lo más llamativo es que se incorporan controles de palanca dual con los que podremos desplazarnos con Samus al mismo tiempo que tendremos control de la cámara.

Ya hay fecha de lanzamiento de Pikmin 4

En el Nintendo Direct de este día, finalmente se dio a conocer la fecha de lanzamiento de la cuarta parte de Pikmin. Anótenle para que no se les pase el dato: el juego estará disponible para la Switch el 21 de julio que viene, y ya se puede ir apartando para su compra en la eShop.

Y para irle metiendo emoción al asunto, tenemos un nuevo vistazo de las geniales criaturas que componen el juego, sus habilidades y más. ¿Emocionados?

Disney Illusion Island

Los juegos en 2D no pasan de moda y Disney Illusion Island llegará para confirmarlo. Mickey Mouse y sus amigos se aventurarán a la isla de Monoth para encontrar tres libros mágicos y de paso, salvar a los habitantes del lugar.

Lo más llamativo es el genial mundo pintado a mano que se ve en gameplay mostrado. El juego está listo para llegar a la Switch el próximo 28 de julio.

Los juegos de Game Boy y Game Boy Advance que llegan a la Nintendo Switch Online

Se especuló durante un buen rato sobre si era verdad que algunos juegos de Game Boy y Game Boy Advance llegaban a Switch Online… y resultó ser cierto. A partir de este miércoles 8 de febrero, ya hay algunos títulos disponibles en el sitio mencionado, con la promesa de ampliar el catálogo en el futuro. Oh, sí…

Los juegos de Game Boy en Switch Online ya disponibles son: Tetris, Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, GARGOYLE’S QUEST, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II – Return of Samus, Wario Land 3, Kirby’s Dream Land.

Juegos de Game Boy Advance disponibles en Switch Online: Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare, Inc.: Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Saga, The Legend of Zelda: The Minish Cap.

Ojo: los juegos de Game Boy están disponibles con una suscripción Nintendo Switch Online, mientras que los de Game Boy Advance (junto con los de la consolida básica) están disponibles con una suscripción y pase de expansión.

Algunos de los próximos juegos que llegarán a esta modalidad son Metroid Fusion, The Legend of Zelda: Oracle of Seasons and Ages, Fire Emblem, Pokemon Trading Card Game, F-Zero Maximum Velocity, entre otros.

Otros anuncios destacados de la Switch (fechas de lanzamiento)

Octopath Traveler II: 24 de febrero

Samba de Amigo: Party Central : se lanzará en el verano próximo

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: 21 de abril

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: 17 de marzo

Omega Strikers: 27 de abril

Etrian Odyssey Origins Collection: 1 de junio

Sea of Stars: disponible actualmente una versión de prueba y lanzamiento el 29 de agosto (de acuerdo con el sitio web de Nintendo).

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: 24 de febrero

Pase de expansión de Xenoblade Chronicles – Volúmenes 3 y 4: el primer de estos volúmenes estará disponible el 16 de febrero y el segundo, más adelante en este año

Dead Cells: Return to Castlevania: 6 de marzo

Te dejamos aquí abajo el Nintendo Direct completo para que lo veas por si te lo perdiste y por si quieres ver más anuncios.