Sony regalará ‘Horizon’ y más videojuegos del PS4; te decimos cómo conseguirlos

A estas alturas del encierro, estamos casi seguros que ya agotaron un montón de recursos para matar el aburrimiento. Y no está mal, pues llevamos prácticamente un año en casa; sin embargo, y a pesar de que el cine y la música se están recuperando del golpe que recibieron durante la pandemia, hay algunas otras industrias como los videojuegos que supieron sobreponerse de toda esta situación, dándonos un montón de sorpresas como el caso de Sony.

El año pasado, la compañía japonesa tiró la casa por la ventana anunciando un montón de títulos que llegarían al mercado. Pero la verdadera joya de la corona fue el lanzamiento de una de las consolas más esperadas en los últimos tiempos: el PlayStation 5. Pero más allá de querer que nos gastemos la quincena comprando juegos y demás, a lo largo de los últimos meses se ha puesto ‘la del Puebla’ regalándole unas cuantas cosas a los gamers.

Sony se rifa regalando juegos de PlayStation 4

Hace algunas semanas, Sony reveló que consentiría a sus usuarios liberando un juego que le encanta a muchos y cuyos personajes volvieron para una nueva aventura, Ratched & Clank. Pero al parecer, seguirán luciéndose mientras muchos fanáticos de los videojuegos y no tanto siguen encerrados en sus casas, porque ahora lanzarán otra tanda más de juegos que seguramente pondrá contentos a aquellos que tuvieron –o tienen– el PlayStation 4.

De acuerdo con Digital Trends, la compañía anunció que regalará copias de 10 títulos clásicos que llegarán en exclusiva a la iniciativa que lanzaron hace algún rato, Play At Home. Para que se den una idea de la magnitud de este anuncio, tendrán chance de descargar completamente gratis: Horizon Zero Dawn (la versión completa), Rez Infinite, Abzu, Enter the Gungeon, Subnautica, The Witness, Moss, Astrobot: Rescue Mission, Thumper y Paper Beast.

¿Cómo le hago para descargarlos?

Ahora sí, lo que a todos les interesa. Si quieren descargar los videojuegos Rez Infinnite, Abzu, Enter the Gungeon, Subnautica, The Witneess, Moss, Astrobot, Rescue Mission, Thumber y Paper Beast podrán hacerlo completamente gratis a partir del 25 de marzo. Pero tendrán que ponerse las pilas porque después del 19 de abril ya no estará disponible en la PlayStation Store, así que más vale que lo bajen antes de que sea tarde.

Ahora bien, aquellos que desean tener Horizon Zero Dawn les contamos que podrán conseguirlo a partir del 19 de abril de 2020. Pero así como en le caso anterior, deberán tener en cuenta que la promoción terminará el 14 de mayo, por lo que contarán con poco menos de un mes para aprovecharla. Cabe recordar que gracias a la retrocompatibilidad, también se pueden jugar en el PlayStation 5. Y ustedes, ¿están listos para pasar horas pegados frente a la consola?