¡Agárrense! Se vienen 3 nuevos videojuegos de ‘Star Wars’ y esto es lo que sabemos

Nunca hay suficiente Star Wars ni en el cine, ni en la televisión y por supuesto, tampoco en las consolas. Así que agárrense fans, porque la franquicia ya tiene en la mira al menos tres nuevos videojuegos de cara al futuro. Y sí, ustedes lo saben: siempre hay potencial cuando se trata de este tipo de lanzamientos.

Lucasfilms, Electronic Arts y la desarrolladora Respawn Entertainment recientemente confirmaron que ya están trabajando en una tercia de títulos que lucen bastante interesantes. ¿Andan esperando la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order? Pues prepárense porque parece que por ahí va todo el asunto.

Cuando se trata de un nuevo videojuego de Star Wars, la expectativa siempre es alta. Pero ahora no solo hablamos de una, sino de tres entregas que ya están en desarrollo para los gamers fans de la franquicia. Así lo confirmó Electronic Arts en sus redes y en su blog oficial donde además, como ya mencionamos, destaca nuevamente la colaboración de la compañía Respawn -sí esos meros que nos trajeron Apex Legends y Titanfall– liderando el desarrollo.

¿Y de qué va cada proyecto? Los detalles aún son escasos y muy generales a decir verdad, pero eso no quiere decir que no sean emocionantes. Vayamos por partes y comencemos con el título que seguro más de uno anda esperando con ansias… A finales del 2019, los fanáticos por fin pudieron disfrutar de Star Wars Jedi: Fallen Order y bueno, desde entonces han pasado más de dos años. Pues bien, es oficial: la secuela de ese juego está en camino.

Aquel juego, recordarán bien, se sitúa entre el Episodio III – La venganza de los Sith y el Episodio IV: Una nueva esperanza. Por el momento, no se sabe si la secuela de Star Wars Jedi se mantendrá ubicada en esa misma secuencia temporal o avanzará en ese sentido, pero de que la esperamos ya con toda la emoción, de eso no hay duda.

De este juego, no se sabe todavía cuando se lanzará de manera oficial, pero el periodista de Bloomberg especializado en videojuegos Jason Schreier, menciona que estará listo para este año o en 2023 a más tardar. ¿Le creemos? Podemos tener nuestras reservas, pero cabe destacar que Schreier es el mismo que ha dado diversos detalles confirmados de otros juegos como Hogwarts Legacy. Así que, en una de esas, se la sabe bien.

The Jedi Fallen Order sequel has been in production for a while and should be out this year or next. The shooter and strategy game sound like they’re many years away. This type of announcement is often for hiring purposes — particularly essential now, during the Great Resignation

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022