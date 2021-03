El videojuego de Harry Potter ‘Hogwarts Legacy’ te dejará crear personajes transgénero

Hoy más que nunca, la inclusión es importante en todas las industrias, incluso las de las videojuegos. En ese sentido, recientemente se dio a conocer que un nuevo título basado en el universo de Harry Potter abrirá la entrada para visibilizar la importancia de la diversidad sexual.

Hogwarts Legacy permitirá a los jugadores crear personajes transgénero, según informan medios internacionales. Esta noticia ha causado revuelo, sobre todo tras las polémicas declaraciones presuntamente transfóbicas que J.K. Rowling -escritora de los libros- emitió en el verano de 2020.

‘Harry Potter: Hogwarts Legacy’ y la inclusión de personajes trans

La franquicia de Harry Potter es una de las más exitosas de la cultura pop. Por supuesto, ha trascendido más allá de los libros para llegar al cine y, eventualmente, a los videojuegos. Por eso es que los fanáticos esperan con ansias – y bastante paciencia- Hogwarts Legacy.

Este juego se anunció el pasado mes de septiembre de 2020 con miras a lanzarse durante este año, pero recién en enero de reveló que su liberación se recorría hasta 2022 (se especula que por temas de la pandemia, ya sabes). Sin embargo, aunque falta todavía un rato para acceder al título, ya se saben algunos detalles sobre él.

Si bien no es un asunto de jugabilidad, se trata de un tema importante: la inclusión. De acuerdo con el periodista especializado en videojuegos, Jason Schreier, la nueva entrega basada en el universo de Harry Potter permitirá la creación de personajes transgénero.

En su artículo publicado este martes 2 de marzo en Bloomberg, él dio a conocer que el juego por desarrollado Warner Bros Interactive Entertainment dejará a los gamers personalizar a su avatar con voces femeninas o masculinas, independientemente de su apariencia y características físicas.

Eventualmente, se podrán escoger las opciones ‘mago’ o ‘bruja’ para definir qué tipo de dormitorio habitarán en la escuela de magia y hechicería, lo que además determinará cómo se dirigen a ellos los demás personajes. Esta información, dice Schreier, fue compartida por personas involucradas en el desarrollo del videojuego que por ahora se mantienen en el anonimato.

También puedes leer: DANIEL RADCLIFFE Y EDDIE REDMAYNE NOS ENSEÑAN POR QUÉ J.K. ROWLING SE EQUIVOCA CON LA COMUNIDAD TRANSGÉNERO

La polémica con J.K. Rowling

El anuncio de esta característica en el nuevo juego de Harry Potter: Hogwarts Legacy, abre nuevamente el debate en torno a los polémicos comentarios que la escritora J.K. Rowling hizo en sus redes sociales a mediados de 2020. Varios de sus tuits vertidos en aquellos días fueron tomados por un sector del público como transfóbicos.

“Si el sexo no es real [refiriéndose al género], no hay atracción hacia un mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad de las mujeres de forma global se elimina. Conozco y quiero a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la habilidad de muchas de discutir sus vidas de manera significativa”, posteó la escritora en junio del año pasado.

Con ello, muchos fans señalaron a Rowling por supuestamente desestimar a las mujeres transgénero dentro del feminismo. La escritora incluso fue llamada una ‘TERF’ (Trans-Exclusionary Radical Feminist). Desde entonces, el tema se ha mantenido ‘congelado’, pero la imagen de J.K. recibió bastante golpeteos de ojo público y seguidores que difícilmente olvidarán esos mensajes.