Que se armen los trancazos: Checa el primer vistazo oficial a ‘Street Fighter 6’

En el mundo de los videojuegos, hay títulos que son sumamente legendarios. Ejemplos de esto hay y muchos en distintos géneros, pero hablando específicamente de los juegos de pelea, Street Fighter debería estar en un lugar muy especial. Fue en 1987 cuando Capcom lanzó al mercado este formato de combate y desde entonces se convirtió en un éxito a nivel mundial, tanto así que andamos esperando con ansias noticias nuevas de su universo.

Como recordarán, en 2016 llegó a nosotros la quinta parte que tuvo buenas críticas por sus impresionantes gráficos.. Sin embargo, siendo muy honestos, los gamers no estaban contentos con el título porque la mayoría se quejó de varias fallas, además que presentaba un modo historia muy corto, pocos personajes para jugar y contenido fuera de linea nulo. Pero a pesar de todo, parece que la empresa desarrolladora aprendió de sus errores.

‘Street Fighter 6’ llegará muy pronto a nuestras vidas

Resulta que este 21 de febrero y para sorpresa de todos, Capcom reveló que ya se encuentra dándole los toques finales a ni más ni menos de Street Fighter 6. A través de un video publicado en medio del evento de eSports de la compañía, confirmaron que están a punto de lanzar este juego tan esperado, siendo la primera vez que hablando oficialmente de este título y esto por supuesto que nos emociona porque ya queremos que se armen los trancazos.

En el clip y por unos cuantos segundos, se puede ver al ícono de la franquicia, Ryu, enfrentándose a Luke, el nuevo miembro de Street Fighter. Luke fue agregado en la quinta parte en 2021 como DLC, y en su momento los desarrolladores bromearonn con que era “un vistazo al futuro” de este título. Por ahora, no hay una fecha oficial de lanzamiento para este juego, pero la empresa mencionó que dará más noticias al respecto en el verano de 2022.

También lanzarán una colección con juegos de pelea

Por si esto no fuera suficiente, la compañía también reveló que además de Street Fighter 6, lanzarán un videojuego llamado Capcom Fighting Collection. Se trata de un recopilatorio en el que incluirán un montón de títulos de pelea clásicos y un tanto retro, que seguramente los gamers old school amarán por completo y que estará disponible para muchas consolas como Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 y Xbox One el próximo 24 de junio.

Para que se den una idea de lo impresionante de este anuncio, estos son los juegos que vendrán en este espectacular combo: Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior 2: The Lord of Vampire, Red Earth, Cyberbots: Fullmetal Madness, Super Gem Fighter Mini Mix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo y Hyper Street Fighter 2.