Este 13 de febrero se celebra el 'Día del amante' y les contamos el origen de esta celebración

Esperemos que ustedes o sus parejas no celebren el 13 de febrero. Y no lo decimos porque seamos los ‘grinch’ del amor y busquemos pretextos para no festejar el ‘Día del Amor y la Amistad’, que es el día 14 de febrero, sino porque este lunes muchos buscan celebrar el ‘Día del Amante’.

Sí, leyeron bien. Muchos no lo saben, pero este lunes 13 de febrero en varias partes del mundo se celebra a esos ‘Juan mecánico’ o ‘Unotv’ que algunos tienen guardados en sus contactos y quienes les mandan mensajes muy interesantes y extraños.

Foto: Getty Images

Este 13 de febrero se celebra el ‘Día del Amante’

Si bien muchos encuentran irónico que el ‘Día del amante’ se celebre en vísperas del ‘Día del Amor y la Amistad’, en realidad tiene una explicación bastante coherente que al conocerla les hará tener a sus parejas bien checaditas durante los días 13 de febrero.

El ‘Día del Amante’, que cabe mencionar es una celebración no oficial, tiene sus orígenes en algunos países como Estados Unidos desde hace ya unos años, todo gracias a estudios que realizaron servicios de citas populares como el de Ashley Madison.

Foto: Pexels

Y muchos lo hacen para poder pasar el 14 de febrero con sus esposos/as

Para que se den una idea, Ashley Madison es una plataforma que en la que tanto hombres como mujeres pueden contactar a otras personas que, al igual que ellos, estén dispuestas a cometer una infidelidad. O sea, el principio aquí es tener una pareja para tener una ‘aventura’ fuera de su relación.

El año pasado esta plataforma realizó una encuesta a mil 600 hombres sobre el Día de San Valentín, y encontró que al menos el 30 por ciento de ellos prefiere pasar el 13 de febrero con su amante, mientras que el ‘Día de San Valentín’ lo guardan para estar en compañía de sus esposas o parejas formales.

Foto: Pexels

El 13 de febrero es un día donde muchos gastan igual o más que en ‘San Valentín’

Nada perdidos estos hombres… pero bueno, el estudio de Ashley Madison encontró que en el 13 de febrero los regalos más populares son joyas y lencería, mientras que el día siguiente los hombres sorprenden a sus esposas con osos , flores y chocolates.

En pocas palabras, los que celebran el ‘Día del Amante’ derrochan más dinero en sus aventuras que para sus parejas formales, y lo hacen justo un día antes del ‘Día de San Valentín’ para tener la excusa de que saldrán tarde del trabajo y lo recompensarán el 14 de febrero.

Foto: Pexels

Y para los negocios el ‘Día del Amante’ no es algo negativo

Además de eso, los infieles creen que es mejor celebrar antes con sus amantes que hacerles esperar hasta el 15 de febrero para tener un momento juntos. Algo que además de cuestionarnos si queremos enamorarnos de alguien, nos deja en claro que los que tienen amantes planean todo perfectamente.

Por supuesto que para los dueños de hoteles, restaurantes, florerías, tiendas de lencería y más, el ‘Día del Amante’ es una bendición, pues los días 13 de febrero llegan a tener incluso más ganancias que el mismo 14 de febrero. ¿Quién lo diría?

Foto: Pexels