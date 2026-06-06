Lo que necesitas saber: Algunas faltas pueden derivar en multas de más de 3 mil pesos y, en ciertos casos, arresto o trabajo comunitario.

Si eres de los que usa el Metro de la CDMX todos los días, hay algunas reglas que vale la pena conocer. Y no, no hablamos solo de dejar bajar antes de subir o recorrerte al centro del vagón. Algunas conductas pueden llevarte ante un juez cívico y terminar con multas bastante elevadas.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad de la CDMX, existen varias acciones prohibidas dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) que podrían traer consecuencias económicas e incluso legales.

Foto: @MetroCDMX

No puedes entrar al Metro en estado de intoxicación

El reglamento establece que se puede negar el acceso o la prestación del servicio a personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Además, está prohibido hacer uso de las instalaciones cuando se esté intoxicado, ya que esto podría poner en riesgo la seguridad de otros usuarios.

Viajar en vagones exclusivos puede salir caro

Aunque para muchos parezca una falta menor, ocupar espacios exclusivos para mujeres, personas adultas mayores o personas con discapacidad puede derivar en una sanción.

La multa va de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 178 y 3 mil 112 pesos. En caso de no pagar, la sanción puede convertirse en arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Foto: @MetroCDMX

Cuidado con las puertas y las zonas restringidas

Entre las conductas prohibidas también se encuentran:

Impedir el cierre de puertas.

Intentar abrirlas manualmente.

Rebasar las líneas de seguridad en los andenes.

Invadir túneles, vías o carriles confinados.

Ingresar a cabinas de conducción o áreas exclusivas para personal autorizado.

Ingresar a cabinas de conducción a áreas exclusivas para personal autorizado.

En algunos casos, como entrar a zonas restringidas o talleres del Metro, las multas pueden ir de mil 774 a 2 mil 534 pesos.

Aventar objetos a las vías puede terminar en prisión

Esta es una de las faltas más graves contempladas por las autoridades.

Arrojar objetos a las vías del Metro no solo representa un riesgo para la operación del sistema y para los usuarios, sino que puede derivar en sanciones contempladas por la Ley de Movilidad y el Código Penal de la CDMX.

Las consecuencias pueden incluir penas de uno a cuatro años de prisión y multas que van de 337 mil a 440 mil pesos.

Accionar la palanca de emergencia sin motivo también tiene consecuencias

Si alguna vez pensaste en jalar la palanca de emergencia por curiosidad o como una broma, mejor piénsalo dos veces.

Accionar dispositivos de emergencia sin que exista una situación real de peligro puede generar multas de entre 2 mil 178 y 3 mil 112 pesos, además de otras sanciones que determine la autoridad correspondiente.

Foto: @AmaneciendoMx

Otras acciones prohibidas dentro del Metro

El reglamento también prohíbe:

Fumar dentro de estaciones e instalaciones.

Transportar materiales inflamables.

Viajar con animales que no sean perros de asistencia.

Hacer funcionar bocinas o aparatos de sonido que generen molestias.

Realizar comercio ambulante.

Grafitear, rayar o dañar instalaciones y vagones.

Sacar partes del cuerpo por las ventanas.

Arrojar objetos al exterior de los trenes.

¿Quién aplica las multas?

Aunque muchas personas creen que el propio Metro impone las sanciones, en realidad el personal del STC y los policías únicamente canalizan a los presuntos infractores ante un juzgado cívico.

Será esta autoridad la encargada de determinar la sanción correspondiente con base en la Ley de Movilidad y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Así que ya lo sabes: una distracción, una imprudencia o una “broma” dentro del Metro podría salir mucho más cara de lo que te imaginas.