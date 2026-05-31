Los nuevos faroles del Metro CDMX cuestan millones y reavivan cuestionamientos sobre contratos

Lo que necesitas saber: La remodelación de la estación Hidalgo del Metro CDMX habría costado al menos 12 millones de pesos.

La remodelación de algunas estaciones del Metro de la Ciudad de México sigue dando de qué hablar. Y no precisamente por mejoras en el servicio.

La estación Hidalgo estrenó una imagen que incluye faroles dorados y hasta un candil inspirado en el estilo Luis XV. Sin embargo, más allá de lo estético, la atención se ha centrado en el costo de la obra: al menos 12 millones de pesos.

Foto: @gajodeluz

La empresa encargada de los trabajos es INDHR, una compañía que ya había colaborado anteriormente con Adrián Rubalcava cuando éste se desempeñaba como alcalde de Cuajimalpa. Actualmente, Rubalcava dirige el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Pero la historia no termina en Hidalgo. De acuerdo con la información publicada, la misma empresa también participa en la remodelación de las estaciones Viaducto y Bellas Artes, proyectos por los que recibiría alrededor de 100 millones de pesos adicionales.

Foto: @INBMemes

Estas obras forman parte del plan de renovación de estaciones impulsado previo al Mundial de Futbol de 2026. Apenas en abril, el Metro asignó diversos contratos para intervenir cerca de 14 estaciones y fijó como fecha límite de entrega el 10 de junio, un día antes del arranque del torneo.

Mientras algunos usuarios consideran que la renovación mejora la imagen de los espacios, otros cuestionan si este tipo de inversiones debería ser prioridad frente a problemas operativos que persisten en la red de transporte.