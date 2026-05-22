"¿Y los vitrales?": Critican remodelación en estación Viaducto del Metro por cambiar celosías originales

Lo que necesitas saber: Usuarios criticaron que el nuevo material ya no permite el paso de la luz como el diseño original.

La remodelación de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro de la CDMX desató críticas entre usuarios y especialistas luego de que las tradicionales celosías fueran reemplazadas con un material opaco que ya no permite el paso de la luz como ocurría originalmente. Las estructuras, conocidas popularmente como “vitrales”, formaban parte del diseño arquitectónico creado hace alrededor de 50 años por el arquitecto Enrique Del Moral.

De acuerdo con los historiadores de arte, el acrílico traslúcido que ayudaba a filtrar la iluminación natural fue sustituido por paneles de menor calidad y con un color distinto al original.

Aunque el Sistema de Transporte Colectivo aseguró que el nuevo material ofrece mayor durabilidad y mantiene el concepto inicial, usuarios en redes sociales consideran que el cambio altera por completo la esencia visual de la estación.

Foto: osvaldoags

“Lo están haciendo al aventón”

El historiador de arte Aldo Solano criticó que las remodelaciones realizadas rumbo a la Copa del Mundo parecen hacerse con prisas y sin considerar el valor arquitectónico de los espacios. Según explicó, las celosías no eran únicamente decorativas, sino elementos pensados para generar interiores más agradables mediante el manejo de la luz.

Además, comparó la situación con sistemas de transporte como los de Nueva York, París, Montreal, donde se conservan estaciones históricas como parte del patrimonio urbano.

En redes ya se armó el debate

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la calidad de los trabajos y señalaron que tampoco se respetó el diseño original de las piezas.

Entre los comentarios destacaron frases como: “¿En serio creen que esto es trabajo de calidad?” y “Rubalcava se roba los vitrales de la Línea 2”.

También hubo quienes notaron que el color amarillo original ahora luce más anaranjado tras la remodelación.