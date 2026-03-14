Actividades súper baratas para hacer en las faldas del Popocatépetl

Lo que necesitas saber: El Popocatépetl es uno de los volcanes más imponentes del territorio mexicano. Aquí algunas recomendaciones para disfrutar de la belleza de sus alrededores.

Bienvenidos a un viaje inusual y alarmantemente hermoso. La buena noticia es que para disfrutar de las bellezas naturales y los hermosos paisajes que ofrecen las cercanías de la CDMX no es necesario ser escalador experto. El volcán Popocatépetl es uno de los más enigmáticos del país y sus faldas y alrededores ofrecen actividades culturales y otras experiencias emocionantes que se pueden hacer sin tener que gastar mucho.

Don Goyo es un volcán imponente./Imagen Tochimilco Pueblo Mío Facebook

En las faldas de Don Goyo encontramos lugares únicos como el Paso de Cortés o el Parque Nacional Izta-Popo, además de una gran cantidad de pueblos tradicionales con tesoros arquitectónicos, bellos paisajes y una gastronomía muy particular. Este volcán está en los límites de Puebla, Morelos y el Estado de México. Si quieres un paseo entre bosques y lugares históricos sin ir muy lejos de la ciudad, aquí te daremos algunas recomendaciones.

No hace falta ser alpinista profesional para admirar la belleza del Popocatépetl./Imagen gob.mx

Subir a las alturas de este volcán es para alpinistas profesionales, además, no se puede escalar hasta su cráter por su constante actividad, pero explorar los muchos atractivos que hay a sus alrededores puede ser una experiencia inolvidable. El Popocatépetl es uno de los volcanes mexicanos más emblemáticos, era considerado como una divinidad sagrada en la época prehispánica y actualmente tiene mucho que ofrecer para sus visitantes.

Conoce los pueblos típicos alrededor del Popocatépetl

Alrededor del Popocatépetl tenemos una gran variedad de pueblos y comunidades llenas de historia, con impresionantes vistas del volcán. Entre ellas, en el estado de Puebla tenemos el pueblo de Tochimilco, con su convento franciscano construido en 1560, bosques con cascadas y pinturas rupestres.

Los alrededores del volcán están rodeados de pueblos históricos como Tochimilco./Imagen Tochimilco Pueblo Mío Facebook

En San Andrés Calpan, famoso por producir los ingredientes de los chiles en nogada, vamos a encontrar la localidad de San Mateo Ozolco, con más senderos, riachuelos y cascadas. Por otro lado, San Salvador El Verde, ofrece parques ecoturísticos, avistamiento de luciérnagas en verano y paseos por su famosa Hacienda de Chautla de estilo inglés, rodeada de hermosos paisajes.

Conoce lugares emblematicos./Imagen Ex Hacienda de Chautla, Puebla Facebook

También en el territorio poblano tenemos la comunidad de Huejotzingo, con iglesias históricas, mercados y tiendas de artesanías. Este lugar es famoso por sus ricas carnitas y sidras artesanales. Ya en el estado de Morelos, entre las poblaciones más emblemáticas de las faldas del Popo están Tetela del Volcán, Hueyapan, Yecapixtla, Tlayacapan y Tepoztlán. igual de famosos por sus construcciones coloniales, su gastronomía y sus hermosos panoramas.

San Andrés Calpan tiene sus propios encantos./Imagen Puebla.Travel Facebook

Entre las localidades del Estado de México que tenemos alrededor de Don Goyo están Amecameca, con sus bosques de pinos, la hacienda de Panoaya y la Cascada de los Diamantes, Tlalmanalco con el convento de San Luis Obispo y bosques ideales para el ecoturismo, así como los municipios de Ecatzingo y Atlautla.

Ruta de los Conventos

Muchos de estos pueblos forman parte de la Ruta de los Conventos, que va a través de catorce monasterios del siglo XVI, verdaderos tesoros históricos, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, once ubicados en Morelos y tres en Puebla.

Únete a un tour o haz tu propio recorrido por la Ruta de los Conventos./Imagen Museo Regional de Puebla INAH Facebook

En ellos podrás descubrir la belleza imponente de una arquitectura del pasado que fusiona las culturas índígena y española con murales y arte sacro, todo acompañado de unas magníficas vistas del Popocatépetl. Para conocer esta ruta puedes unirte a un tour o planear tu propio recorrido.

Visita al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Si quieres respirar aire puro, tener un día de campo entre paisajes imponentes o acampar en medio del bosque, el Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan tiene más de 60 rutas diferentes de senderismo y lugares designados para acampar y practicar montañismo. El costo de la entrada es de alrededor de 60 pesos por persona, pero la naturaleza y la vista de Don Goyo y la Mujer Dormida son algo que no tiene precio.

Pasea por los hermosos paisajes de las faldas de Don Goyo./Imagen Volcán Popocatépetl Facebook

En los terrenos de este parque también se puede practicar el ciclismo de montaña, el avistamiento de aves y la pesca en algunos lugares específicos. Entre otras actividades, están los paseos a caballo o en cuatrimoto y la tirolesa. No pueden faltar los puestos y restaurantes con las típicas quesadillas, tacos de cecina, caldo de hongos, elotes asados, café de olla y champurrado.

Lánzate a la aventura entre la naturaleza./Imagen Experiencias Verticales de Montaña México Facebook

La mayoría de las rutas de senderismo parten del Paso de Cortés, donde podrás registrarte y estacionar tu coche. Entre las rutas principales están la del Teporingo, donde habita la especie de conejo que lleva ese mismo nombre, la del Refugio Altzomoni, ideal para alpinistas principiantes y donde hay un albergue de montaña y un observatorio atmosférico de la UNAM, así como las del Parque Ecológico Apatlaco, con bosques y cascadas increíbles.

Un paseo por las faldas de Don Goyo

El volcán Popocatépetl o la “montaña que humea” en náhuatl, junto con el Iztaccíhuatl (“mujer blanca”), conforman algunos de los paisajes más imponentes de todo el país. Estas elevaciones fueron importantes para la cosmovisión de los pueblos prehispánicos y más tarde para la tradición católica. Fueron retratados por pintores como José María Velasco y Gerardo Murillo “Dr. Atl”.

El Popo es considerado como un ser vivo con personalidad propia./Imagen Volcán Popocatépetl Facebook

Don Goyo es considerado como un ser vivo con personalidad propia y cada 12 de marzo, los habitantes del pueblo de Xalitzintla lo visitan y le cantan Las Mañanitas. Como volcán es testigo del paso de la historia desde hace miles y miles de años y forma parte de nuestra identidad mexicana.

Don Goyo no está muy lejos de la CDMX./Imagen Unsplash

Para visitar sus alrededores te recomendamos llevar protector solar, botas y ropa cómoda y abrigadora. Puedes comenzar tu paseo desde el Paso de Cortés, al que se llega desde la CDMX por la carretera Chalco-Cuautla, pasando por Amecameca. El viaje en coche no es de más de 2 horas. El Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl está abierto de martes a domingo.