Héroes sin capa: Alpinistas rescatan a un perrito en peligro en el Pico de Orizaba

No cabe duda de que en México tenemos verdaderos héroes sin capa, personas que sin pedir nada a cambio, ayudan sin más a los demás… hasta a los doggos. Nosotros les hemos contado historias sobre muchos hombres y mujeres que se rifaron como los grandes para apoyar o salvar a un montón de peludos (POR ACÁ les dejamos una de las más recientes). Sin embargo, en esta ocasión les queremos platicar de unos alpinistas que rescataron a un perrito perdido en el Pico de Orizaba.

Este es el caso de Canelo, un lomito al que ya habían visto desde hace un buen rato cerca del volcán ubicado entre los estados de Puebla y Veracruz, pero por distintas razones no habían podido sacarlo de ese lugar. Afortunadamente, el Club Alpino Mexicano se enteró de esta situación y gracias a la valentía de tres hombres, Aarón y Héctor Hernández, junto con Hilario Aguilar, delegado del grupo alpino en Puebla, los montañistas decidieron subir para ponerlo a salvo.

Estos alpinistas rifados lograron rescatar al perrito

De acuerdo con El Universal, los alpinistas ascendieron por la cumbre del Citlaltépetl para intentar rescatar al perrito, a quien ya habían buscado antes pero no lograban localizarlo. “Por lo difícil y peligroso del descenso en la montaña no lo pudieron ayudar, además de que no se dejaba agarrar, estas noticias se hicieron virales en las redes sociales por el romanticismo de los comentarios. Y de muchísima gente que pedía que se bajara”, comentó Aguilar sobre la motivación para encontrar al doggo.

“Subiendo le pedí a El Ángel de la montaña, El Legendario Citla, que intercediera, para que lo encontrara y me ayudara a bajar con bien”, dijo Hilario. Sin embargo, esta misión no fue tan fácil como pensaban, ya que les habían dicho que Canelo no era muy dócil. Afortunadamente, al llegar a la cima lograron dar con él pero notaron que evidentemente estaba hambriento y con sed, pero de inmediato lograron darle agua para que se hidratara aunque no era el único daño que tenía.

Ahora están buscando una nueva familia para Canelo

Hilario Aguilar relató que “el perrito tenía una uña cayéndosele”, y no solo eso, pues también “estaba sangrando de una patita”. El montañista detalló que metió al doggo en su mochila e iniciaron el descenso, el cual también resultó complicado por las condiciones de la montaña, que en parte arena cristalizada, así como nieve dura y hasta floja. Luego de varias horas de trabajo, llegaron al refugio y de ahí lo llevaron a una asociación en Córdoba, Veracruz para que lo atendieran.

Después de revisarlo y pasar un buen rato en recuperación, Canelo se encuentra 100% sano y por ahora están esperando a encontrarle un hogar donde puedan darle el amor que el lomito se merece. Los héroes sin capa aparecen en donde menos te lo esperas, pero sin duda, estos montañistas se merecen un enorme reconocimieto y aplausos de pie, porque muy pocas personas pondrían en riesgo su vida para rescatar a un peludo en peligro, ¿no lo creen?