Fíjate Paty: Andrea Legarreta muestra el daño que el coronavirus ha dejado en sus pulmones

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Andrea Legarreta y su familia se habían contagiado de COVID-19, supuestamente después de haber asistido a un cine. Si bien el hecho causó burlas y comentarios negativos entre usuarios de internet, todo cambió un poco cuando la conductora tuvo que ser ingresada al hospital.

Aparentemente, Legarreta acudió al hospital para que le hicieran una tomografía y vieran si el coronavirus había causado grandes daños. Ahí, le revelaron que presentaba una neumonía, por lo que era preferible que se quedara bajo observación médica en los próximos días. Desde entonces, Andrea Legarreta se ha encargado de documentar en sus redes sociales cómo ha sido el proceso.

PAREN TODO

trasladan a Andrea Legarreta en cápsula de aislamiento COVID en el hospital pic.twitter.com/cyJMoAvXjk — Pau Watanabe (@WatanabePau) September 4, 2020

Andrea Legarreta ha mostrado el daño del coronavirus en sus pulmones

En su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta no sólo mostró cómo fue trasladada al hospital a través de una cápsula de aislamiento. También, la conductora de televisión aprovechó para enseñar el daño que el coronavirus le ha provocado en los pulmones, esto a través de la tomografía que le hicieron en el hospital donde se encuentra.

Fue en sus historias de Instagram donde Legarreta posteó la imagen de sus pulmones, misma que muestra las ‘manchas blancas’ de la neumonía que padece actualmente y la cual es característica del coronavirus: “Gracias a Dios no está tan mal y saldremos pronto de esta”, escribió la conductora en su posteo de dicha red social.

No está grave de salud y todo marcha bien

En la mayoría de las historias o videos de Instagram, Andrea Legarreta ha aplaudido la labor de los médicos que han atendido a todas las personas contagiadas por coronavirus en los últimos meses. Además, la conductora también ha aclarado que su situación no es tan grave como se piensa y que sólo ha presentado síntomas de gripe moderados.

“No tengo nada grave, no estoy delicada. Ellos están viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo”, mencionó en uno de los videos posteados en su cuenta de Instagram, asegurando que por el momento no ha requerido de oxígeno u otros medicamentos que no sean por vía intravenosa.

A pesar de todo, la gente cree que todo es un montaje

Uno podría pensar que al ser una persona tan conocida en los medios de comunicación, seguramente el testimonio de Andrea Legarreta ayudará a que muchas personas se tomen en serio la pandemia de coronavirus que ya acumula más de 67 mil fallecimientos en el país.

Increíblemente, aún así hay quienes afirman que el caso de la conductora sólo se trata de un montaje por parte de su casa televisora. ¿Pues quién los entiende?