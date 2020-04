¡Así es como están apoyando a los repartidores de apps de comida en esta contingencia!

Ante el crecimiento de contagios por el coronavirus en nuestro país, el gobierno ha pedido a la población que si está en sus posibilidades no salir de su casa lo hagan, pues de esa manera el COVID-19 no se propagaría tan rápido. Sin embargo uno de los debates que hemos visto en los últimos días gira en torno a todas esas personas que viven al día y no pueden dejar de trabajar o hacer sus actividades diarias, como los abuelitos empacadores, trabajadores informales, repartidores de apps de comida y muchos más.

Es por eso que se han creado iniciativas interesantes como #YoAyudo, con la que muchas personas se están sumando para apoyar a aquellos que de plano tienen que seguir trabajando durante la contingencia o campañas para comprar despensas. Sin embargo y como dicen por ahí, cada quien ayuda de la manera que mejor le acomode como en este caso, pues un usuario decidió hacer algo para echarle la mano a un trabajador que no puede quedarse en casa en estos días.

Resulta que en su cuenta de Facebook, Leandro Sánchez –repartidor de comida en Rappi– contó cómo de la nada un usuario de nombre Raúl P. tuvo un gesto noble con él mientras sigue trabajando. Según lo cuenta estaba en el centro de León, Guanajuato chambeando como lo hace diario, pero todo cambió cuando recibió un nuevo pedido, pues se trataba de despechar una despensa completa, así que se apuró para agarrar todas las cosas que estaban en la lista y entregarlas hasta la puerta del usuario que lo pidió.

Sin embargo recibió un mensaje de ese mismo usuario donde le decía que esa despensa que había encargado era para que él se la llevara a su familia. Por supuesto que Leandro no le creía nada, así que le escribió de vuelta para confirmar lo que había escrito y en efecto, todo lo que esa persona había encargado era para este gran repartidor. Si no nos creen, chéquenlo ustedes a continuación.

Así como Raúl que le regaló toda una despensa a Leandro, en redes sociales como Twitter podemos encontrar casos similares que sin duda nos hacen tener un poquito de fe en la humanidad en estos tiempos tan complejos. Así como este otro usuario quien mostró cómo diferentes personas están haciendo esto mismo con un montón de repartidores de comida al azar dentro de la misma app.

Esta iniciativa que están teniendo con la gente de delivery es todo lo que está bien pic.twitter.com/vK3lhXqdJc — Antonio (@Intuitweetvo) March 30, 2020

Y es que no solo están dando comida a todos aquellos que nos hacen la vida más fácil entregándonos nuestros pedidos hasta la puerta de nuestras casas, sino que también están mandando otras cosas para que se den un gustito. Quizá el caso más creativo fue el de Fernanda, quien en su cuenta de Twitter contó que al ver que la situación con la chela se están poniendo gacha, decidió tener un mejor detalle, pues pidió dos promos de cheve y se las dio a un suertudo repartidor.

Le regalé cerveza a un repartidor de rappi, háganlo también!!! jajajajajajaja pic.twitter.com/BuzIWrNsjt — fernandita (@fernandanbs) April 1, 2020

Sin duda con este tipo de acciones nos demuestran que en medio de una situación tan delicada como la que estamos viviendo, donde muchas personas de plano no pueden quedarse en sus casas porque tienen que salir a la calle para poder trabajar, están saliendo cosas buenas, como recordar ayudarnos entre nosotros. ¡Todos estos héroes sin capa se merecen un aplauso de pie!