Lo que necesitas saber: La decoración y detalles de la arquitectura revelan que fue una tumba donde se hacían rituales para acompañar la muerte en su cultura

Claudia Sheinbaum presumió en su conferencia matutina “el hallazgo arqueológico más relevante de la última década”. Y es que descubrieron una tumba zapoteca milenaria y los detalles que la rodean son algo increíble.

Descubren tumba zapoteca del año 600

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”, dijo Sheinbaum sobre la tumba encontrada en los Valles Centrales de Oaxaca.

Lo primero que notaron al encontrarla es que es plenamente ancestral, pues estiman que data del año 600 d.C. Su arquitectura y decoración revelan que se trataba de una tumba que puede ofrecer información valiosísima sobre los rituales funerarios de la civilización zapoteca. ¡Una riqueza cultural inigualable!

Foto: Luis Gerardo Peña Torres, INAH

Es una belleza: Así es la tumba zapoteca que descubrieron en Oaxaca

Las imágenes compartidas por el INAH son de verdad increíbles, pues el grado de conservación de la tumba resulta impresionante.

Un búho decora su entrada, el cual de acuerdo con esa cultura mesoamericana, representa a la noche, a la muerte y al poder. Debajo de su pico conserva el rostro pintado de un hombre al que, suponen, estuvo dedicada la tumba.

Foto: Captura al video de la Secretaría de Cultura (@cultura_mx)

Foto: Captura al video de la Secretaría de Cultura (@cultura_mx)

Jambas labradas decoran también la entrada, donde resaltan diversas figuras, tanto masculinas como femeninas. Se cree que pueden representar otros ancestros que fueron llevados a esa tumba para su descanso eterno.

Foto: Captura al video de la Secretaría de Cultura (@cultura_mx)

Ya dentro se encuentra una antecámara, con una estructura horizontal formada por diversas piedras labradas con nombres relacionados a su calendario.

Foto: Captura al video de la Secretaría de Cultura (@cultura_mx)

Finalmente al fondo está la cámara funeraria, decorada con pinturas de personas que llevan bolsas de copal y se dirigen a la propia tumba. Eso puede revelar mucho sobre cómo eran los rituales funerarios de la cultura zapoteca en aquellos años, pues el copal era usado como incienso en rituales mesoamericanos, para acompañar esos rituales, así como para limpiar energías y como elemento importante en Día de Muertos.

Foto: Captura al video de la Secretaría de Cultura (@cultura_mx)

El INAH realiza otros estudios para seguir comprendiendo más de esta cultura, así como el conocimiento de los rituales, símbolos y prácticas funerarias asociadas a la tumba. Noticias de esas chidas que nos gusta conocer.