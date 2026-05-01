¿Calor + medicamentos? La combinación que podría ponerte en riesgo sin que lo notes

Lo que necesitas saber: Con las ondas de calor el tomar algunos medicamentos puedo jugar en tu contra.

Mientras sobrevivimos a una onda de calor más, hay algo de lo que casi nadie habla; algunos medicamentos pueden hacer que tu cuerpo la pase peor durante una ola de calor.

De acuerdo con un especialista de UCLA Health, no solo las altas temperaturas son el problema, sino también cómo ciertos tratamientos afectan la capacidad del cuerpo para enfriarse.

Foto: Pexels

El combo peligroso: calor + medicamentos

Cuando hace calor, el cuerpo activa su sistema natural de defensa, sudar para enfriarse. Sin embargo, el doctor Mark Morocco explica que algunos medicamentos interfieren con este proceso, ya sea reduciendo la sudoración o haciendo que el cuerpo genere más calor de lo normal.

Esto provoca que el organismo pierda su capacidad de autorregularse, incluso si la persona no está realizando actividades intensas.

¿Y cuáles son esos medicamentos que pueden complicar todo?

La farmacéutica Ghada Ashkar señala que varios medicamentos de uso común pueden alterar la temperatura corporal o el equilibrio de líquidos.

Entre ellos se encuentran algunos tratamientos para el corazón, antidepresivos, diuréticos, antihistamínicos y medicamentos para el TDAH.

En muchos casos, estos afectan la sensación de sed, reducen la sudoración o provocan deshidratación, lo que incrementa el riesgo durante una ola de calor. Por eso, las personas mayores o con enfermedades crónicas son quienes deben tener mayor preocupación.

Foto: Pexels

Señales de alerta que no debes de ignorar

Las enfermedades por calor pueden empezar de forma silenciosa. Lo que inicia como una sensación de calor intenso puede escalar rápidamente a síntomas más graves.

De acuerdo con los especialistas, cuando aparecen señales como mareo, dolor de cabeza fuerte, confusión o sensación de desmayo, ya se trata de un punto crítico que requiere atención inmediata, ya que el cerebro podría estar siendo afectado.

Cómo bajarle al calor sin ponerte en riesgo

Para evitar complicaciones, lo más recomendable es mantenerse en espacios frescos, buscar sombra y ayudar al cuerpo a enfriarse con agua fría o compresas.

La hidratación es clave, pero no debe tomarse a la ligera, cada persona tiene necesidades distintas, y quienes toman medicamentos deben consultar con un médico para saber cuánta agua consumir sin afectar su tratamiento.

Además, el alcohol, la cafeína y las bebidas con alto contenido de azúcar pueden empeorar la deshidratación, aunque parezcan refrescantes.

Foto: Pexels

La clave: prevenir antes de que te afecte

Los expertos coinciden en que la prevención hace toda la diferencia. Hablar con un médico antes de una ola de calor, tener un plan para evitar la exposición prolongada y contar con apoyo, especialmente en personas que viven solas, pueden reducir riesgos.

También es importante cuidar los medicamentos, ya que algunos deben mantenerse en temperaturas específicas para no perder efectividad.

Al final, el calor no viene solo, y si estás bajo tratamiento médico, el impacto puede ser mayor de lo que parece. La diferencia entre pasarla mal o evitar un problema serio puede estar en algo tan simple como anticiparte.