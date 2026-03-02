El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo fue uno de esos momentos que se sienten especiales desde que empiezan a pasar. 400 mil personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para vivir un show único, como parte del cierre de los 100 años de Corona y como una forma de agradecer todo lo que los mexicanos le han dado a la marca.

Desde temprano, los fans llegaron a la Plaza de la Constitución (Zócalo) con celulares listos, outfits icónicos (pero cómodos) y muchas ganas de disfrutar del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, que obvio prometía buena música, emoción y una noche inolvidable.

Shakira en concierto | Foto: Cortesía.

Así empezó la magia por el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

A lo largo de la noche, el espacio fue teniendo momentos que hicieron vibrar a todo el público: canciones coreadas a todo pulmón, luces, pantallas gigantes y esa energía que solo se vive cuando miles de personas conectan al mismo tiempo.

Desde el arranque del show, quedó claro que no se trataba solo de un concierto, sino de una experiencia pensada para unir generaciones, historias y emociones en un mismo espacio.

Más allá del show, este conciertazo también reflejó cómo la música ha sido una parte súper importante en la historia de Corona con México, la marca que ha acompañado momentos importantes musicales en muchas generaciones.

Torre Latino de noche con logo Corona | Foto: Cortesía.

El show de Shakira nos hizo gritar, cantar y emocionarnos

Durante este concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, hubo escenas que se quedaron en la memoria; desde canciones que hicieron cantar a todo el público, mensajes que conectaron con miles de personas, una producción visual muy cool y obvio no podía faltar la emoción que se reflejaba en cada aplauso.

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo | Foto: Cortesía.

Un regalo de Corona para los mexicanos por sus 100 años

Más que un evento, el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo fue un regalo para quienes estuvieron ahí y una forma de cerrar 100 años de historia, ¡qué manera de celebrar!.

Esta noche recordó que con creatividad, actitud y ganas de ir por más, se pueden lograr cosas padrísimas. Y que, los fans mexicanos, siempre damos “el Extra”.