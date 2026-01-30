Lo que necesitas saber: El espécimen conmemorativo tendrá el resto de elementos de seguridad que vemos en un billete con valor nominal.

¿Vieron eso del supuesto ‘nuevo billete’ que sacó Banxico por su centenario? Bueno, pues deben saber dos cosas. La primera, efectivamente Banxico celebra su aniversario número 100 en el 2026.

Y la segunda, que para celebrarlo decidieron sacar un espécimen conmemorativo. Es importante que no lo confundan con un ‘nuevo billete’ ni nada por el estilo, se trata de una especie de ‘souvenir’. Y aunque son muy lindos, NO TIENEN valor nominal.

Así que no se dejen sorprender si alguien les paga con un ‘nuevo billete’.

Banxico celebra su centenario con un ‘espécimen’

Ahora sí, hablemos del espécimen conmemorativo que sacó Banxico por su centenario. En el anverso tiene la fachada del edificio principal del Banco de México con dos esculturas que simbolizan el trabajo y abundancia. En el reverso aparece la bóveda del banco con un diseño bastante lindo en el que resalta el número 100.

El sol que aparece en la parte superior fue idea de Fermín Revueltas por allá de 1953, era parte del diseño de un vitral que se colocaría en las escalera principal del banco. Y aunque al final dicho vitral ya no se construyó, decidieron retomar la idea para celebrar el centenario, con una parte de la historia ‘oculta’. Seguramente se habría visto muy bien ese diseño en el vitral.

“Pasado y futuro en diálogo constante. Trazos de luz, color y memoria dan vida a este símbolo de confianza. Un siglo de integridad y compromiso grabado en cada detalle. Banco de México, 100 años de solidez y confianza“.

Además tendrá los sellos de seguridad que vemos en el resto de los billetes, como hilos de seguridad, relieves, marca de agua y más elementos. Pero recuerden sin valor nominal. Y en caso de que Banxico decida sacarlo como un nuevo billete con valor nominal tendremos un anuncio oficial, por ahora, solo es un espécimen conmemorativo.