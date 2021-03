Tsss: Bar de Veracruz prohibe la entrada a Ricardo Anaya por meterse con las caguamas

Ya lo dice la Tercera ley de Newton: A toda acción le corresponde una reacción igual en magnitud, pero de sentido contrario. En términos más coloniales, uno no puede ir por la vida haciendo lo que quiera sin esperar que, para bien o para mal, sus acciones tengan consecuencias. Y vaya que eso lo ha aprendido Ricardo Anaya en los últimos días.

El excandidato a la Presidencia de México se ha ganado el odio de la mayoría en México gracias a un video donde explicaba el coraje que le da el hecho de que un jefe de familia gane 2 mil pesos semanales (que ese es en realidad el problema) y el sujeto prefiriera gastar su sueldo en caguamas y no en proveer a su familia con los servicios básicos.

Un bar en Veracruz ya le prohibió la entrada a Ricardo Anaya

Pues total que los usuarios del internet de las cosas le aplicaron un “señor, ya siéntese” a través del hashtag #ConLasCaguamasNo. Y desde ahí el tema de las cervezas no ha ido muy bien para Anaya, pues además de que la gente le ha hecho más memes que a Samuel García (lo cual ya es mucho que decir), algunos ya hasta le negaron la entrada a ciertos lugares.

Tal es el caso de este bar ubicado en el pueblo de Coatepec, en Veracruz, que ha prohibido el acceso de Ricardo Anaya a sus instalaciones. Al menos así lo dieron a conocer a través de una pancarta que han colgado a las afueras del lugar, en donde se aprecia la imagen de Anaya con la leyenda “Queda prohibida la entrada a: Ricardo Anaya por pasarse de lanza con las caguamas”.

Todo por atacar a las caguamas

El nombre de este bar es Chikaban Caguamería, y a través de su cartel (perteneciente al tren del mame) el lugar se ha unido a los reclamos que la gente en internet le ha hecho a Anaya por criticar el gusto por las caguamitas. Algo que el político no en realidad no quería hacer, ya que su intención con esta analogía era exhibir al gobierno de AMLO y al final no le salió como pensaba.

Y es que de que se lo trae todo mundo de bajada, de eso no tenemos duda. Apenas hace unas horas les contamos como el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, se cabuleó a Anaya durante su gira por Coahuila al regalarle un cartón de cervezas, las cuales estaban envueltas en papel de regalo y todo, para darle la bienvenida.

¿Cuántos memes más veremos en los próximos días?