‘Batman Yucateco’: El superhéroe que lleva alegría y algo más a comunidades vulnerables

¡Aplausos de pie! Desde hace cuatro años Ricardo May, quien se ha ganado el sobrenombre del ‘Batman Yucateco’, ha llevado un poco de alegría a niños y adultos mayores que se encuentran en hospitales, casas de asistencia y organizaciones sin fines de lucro. Pero, ahora que los efectos de la pandemia se recienten por todo el país, este superhéroe decidió añadir sus poderes y repartir alguna ayuda entre las comunidades más vulnerables.

Con el objetivo de combatir a su archienemigo: la tristeza, May y su hija adolescente, quien es su propia versión de la Mujer Maravilla, hacen el esfuerzo de comprar algunas despensas, ropa y juguetes de su bolsillo, recorren las comunidades de difícil acceso en el estado de Yucatán, donde asegura que se han presentado demasiados casos de COVID-19, para brindarles un apoyo y ya de paso, improvisan un pequeño show para llevar un poco de diversión a los más pequeños, cumpliendo con su maravillosa labor.

superhéroe y artista

“Esto inicio hace 4 años exactamente cuando era mi cumpleaños, hice el traje porque era una fiesta temática, vinieron muchos familiares. Una persona de ahí me vio y me pidió que visitara un niño que estaba enfermo. Tiempo después realicé una segunda visita y me preguntó si yo iba a continuar con estas visitas a niños y le dije que si y al mes este niño fallece y yo pues me quedé con ese compromiso y sentí que era algo que debía de seguir haciendo”, relató el ‘Batman Yucateco’ al Excélsior.

Además, May es todo un artista. Él mismo diseño y confeccionó los disfraces tanto de la Mujer Maravilla como de Batman, pero no se trata de trajes comunes y corrientes. Este superhéroe, transformó unas espinilleras como guantes, añadió casquillos a sus botas y uno que otro botón a la pechera, así como unos picos que sobresalen de las muñequeras. Mientras que el traje de la pequeña, está equipado con un palo de escoba que simula la espada y un lindo escudo adaptado de un sombrero de mariachi.

Y como si fuera poco, el Batman Yucateco también es versátil, de vez en cuando, también goza de lucir su traje de Black Panther ante los niños. Aunque la identidad de los superhéroes nunca se revela, en el caso de May es diferente, pues sin duda, nuestro país necesita más héroes que ayuden a los que más lo necesitan. Desde la sopicueva, le damos las gracias por hacerlo y lo felicitamos por su buen corazón.