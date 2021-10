WTF?! El perturbador caso de Benjamin Bennett, el hombre que sólo se graba sentado y sonriendo

Por lo regular, cuando nos referimos a los youtubers, se nos viene a la mente un videoblogger que hace cierto contenido con el fin de entretener a sus seguidores. Y ya saben que los hay de todo tipo: unos hablas de viajes, otros de comida, algunos más hacen sketches humorísticos, varios suben tutoriales de maquillaje…. en fin, hay muchas temáticas para crear contenido. Sin embargo, ninguna se compara con lo que hace Benjamin Bennett.

De unos años para acá, el canal de YouTube de este chico se ha viralizado por lo peculiar de su propuesta. Lo único que hace es ponerse frente a su cámara de video y se graba ‘sentado y sonriendo’ (de ahí que sus videos únicamente se titulen Sitting and Smiling) durante horas. ¿Por qué lo hace o cuál es su objetivo? Nadie lo sabe, pero sin duda es un asunto que ha despertado la curiosidad del internet.

‘Sitting and Smiling’, los misteriosos videos de Benjamin Bennett

Dicen que todo en la vida tiene un propósito, o al menos todo a lo que le dediquemos una considerable parte de nuestro tiempo, debe tener una razón de ser. Pero aunque no lo crean, hay ciertos casos y personas para los que quizá la regla antes mencionada no tiene el menor sentido o relevancia.

Ese, de hecho, es el caso de Benjamin Bennett, un sujeto que desde hace años se ha ganado cierto renombre en internet debido a sus videos. Como mencionamos, no hay mucho que explicar sobre lo que realiza pues se sienta frente a la cámara, comienza a grabar y lo que sigue, son cuatro horas de él únicamente sentado con la piernas cruzadas y sonriendo.

Y no importa lo que pase a su alrededor; Benjamin no pierde la compostura. En algún video, se alcanza a ver cómo el hombre se orina encima, pero él ni se inmuta en limpiarse o algo… solo deja que el líquido se seque. Sin embargo, el video más intrigante -que de por sí su contenido ya lo es- es uno de 2014 cuando a mitad de su sesión de grabación, se ve cómo un desconocido entra a su casa. Bennett, fiel a lo que hace, no se mueve ni se para y mucho menos deja de sonreír (adelanten hasta el 2:36:30 en el siguiente video para que vean el momento).

¿Por qué lo hace?

Al momento de redactar esta nota, Benjamin Bennett ha subido un total de 317 videos de Sitting and Smiling, siendo el último una subida de marzo de 2021. Y en ese sentido, el único cambio importante que se denota en su contenido es la ropa, los cuartos donde graba y uno que otro signo de la edad. Pero su ímpetu parece ser el mismo en todo momento.

Y a todo esto, se preguntarán cuál es su objetivo o qué lo motiva… Pues bien, no hay un propósito como tal. En una entrevista de 2015 que le otorgó a Vice, Bennett menciona que “realmente no hay un propósito. Mi bandeja de entrada está llena de personas que me preguntan por qué hago esto, pero no creo que esa pregunta sea realmente aplicable a este tipo de actividad”.

El tema de sonreír es el que quizá explica con más detalle. Para él, si hiciera estos videos sin sonreír, solo sería un tipo de video meditativo. En aquella entrevista, el sujeto menciona que de no sonreír, solo sería alguien con un complejo de mártir, además de que la sonrisa compensa el aspecto más serio de sus videos. ¿Le creemos?

También puedes leer: MUJER COMPRÓ ESPERMA EN INTERNET Y SE EMBARAZÓ CON TUTORIAL DE YOUTUBE

Le entró a nuevos contenidos

Eso sí, aunque Benjamin Bennett se ha convertido en una celebridad de YouTube por su peculiar saga de videos Sitting and Smiling, eso no quiere decir que no esté intentando hacer nuevos contenidos. De hecho, desde 2019 comenzó una nueva serie de videos a los que ha titulado Walking and Talking, que como lo dice bien el título, únicamente son tomas del camino que sigue el youtuber mientras habla sobre cualquier cosa.

Pero al referirnos a ‘cualquier cosa’, no nos referimos a una platica casual. De hecho, sus temas llegan a ser bastante introspectivos y autorreflexivos a más no poder. En su primer video, incluso menciona que no se considera un orador carismático ni habilidoso, así que solo lo hace por “ver que sale”.

Al igual que en sus videos sentado y sonriendo, aquí se pone a caminar por más de cuatro horas hasta que, como el dice, se le acaba la cámara…. Aunque sus videos puedan parecer un tanto extraños, muchos usuarios de redes le han apoyado y recurrentemente le comentan uno que otro detalle tipo “¡Oh, Dios mío! Está caminando”, en alusión a sus primeros videos de Walking and Talking.

Otras personas, por el contrario, se refieren a él de forma más despectiva mencionando que podría tener algún trastorno psicológico o que está fingiendo. El asunto es que, como sea, Benjamin no ha dado más detalles sobre su vida más allá de que aparentemente tiene roomies y un trabajo… pero bueno, si somos honestos, el misterio es parte del ‘encanto’ de lo que hace, por más perturbador que sea.