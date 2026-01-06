Lo que necesitas saber: Desde el 1 de enero de 2026, tanto Betty Boop como Pluto han pasado al dominio público.

Ya es un nuevo año y, aunque empezó un poco rudo, tenemos buenas noticias para los amantes de dos queridos personajes de dibujos animados: Betty Boop y Pluto. Resulta que desde el primero de enero ambos personajes consiguieron la libertad legal en Estados Unidos y se unieron a la lista de dominio público.

Pluto ya es de dominio público // Captura de pantalla

Betty Boop y Pluto se unen a la lista de personajes de dominio público

Así como le pasó a Winnie Pooh hace un par de años y más recientemente a Mickey Mouse, esta vez Betty Boop y Pluto han pasado al dominio público.

Pero, ¿qué significa que sean de dominio público? en pocas palabras, esto quiere decir que a partir de ahora, tanto “la novia de América” como el fiel compañero de Mickey Mouse podrán usarse libremente, sin andar pidiendo permiso ni teniendo que pagar derechos.

Aunque claro, tiene ciertas restricciones… y es que no se pueden usar cualquier versión de ambos personajes, sino las que se les terminó la protección de 95 años de derechos de autor.

Betty Boop ya es de dominio público // Captura de pantalla

¿Cuáles son las versiones de dominio público?

En el caso de Betty Boop, la que entra en dominio público es la que debutó en 1930 en el corto Dizzy Dishes, la cual aún era una perrita caniche antropomórfica, sin nombre oficial. Aunque para entonces ya decía su icónico “boop-oop-a-doop”.

Y por el lado de Pluto, su versión que ya está disponible para todo el mundo es su primera versión como “Rover”, vista en el corto The Chain Gang de 1930... así que habrá que esperar para aquellos que quieran usar a la versión que se popularizó de la mascota de Mickey Mouse.

Nuevos personajes de dominio público // Captura de pantalla

¿Qué se puede hacer con ambos personajes?

Ya te habrás dado una idea de que, al convertirse de dominio público, el límite para crear contenido con estos queridos personajes de los dibujos animados es la imaginación. Siempre y cuando se usen las versiones que ya te contamos.

Y como pasó con Winnie Pooh, estamos ante la oportunidad de poder ver otro tipo de contenido al que en un principio fueron creados, incluso de miedo… ¿Te imaginas una película de terror de Betty Boop?